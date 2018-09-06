泰國動畫片導演愛金庸小說 拳腳招式不馬虎

泰國動畫電影「暹羅訣：九神戰甲」展現傳統泰拳文化之美，動作流暢、拳拳到位，導演Nat透露他其實是金庸、古龍等武俠小說迷，動作講究真實，更請泰拳館訓練師體現泰拳招式。



「暹羅訣：九神戰甲」以傳統泰拳文化為主軸，為體現泰拳中會使用的招式細節，片中拳拳到位的精彩格鬥畫面，是依照泰拳館訓練師實際示範動作後所描繪。曾與主演「拳霸」的動作影星東尼嘉（Tony Jaa）合作過ㄙ



「暹羅訣：九神戰甲」揉合奇幻的「戰甲」變身設定，製作團隊說，因為從小都是看著東方武術電影長大，故事大多都是普通人變英雄，沒有任何特殊能力，為了能打造更國際化卻不失自己擁有的文化特色，電影最終加入文化和奇幻元素，為故事增加娛樂性。



導演納約斯瓦塔納農（Nat Yoswatananont）則表示，他從小就很喜歡武俠小說，日前訪台時還透露：「我甚至也愛看金庸、古龍的武俠小說。」至今他對金庸的「雪山飛狐」仍印象深刻，而創作上也受到東方武術文化影響。



動畫中許多令人讚嘆的美景，則是在泰國實地取材，包括參考在泰國南方被稱為「詹姆士龐德島」的攀牙灣，坑洞谷地場景則是景點「三千大小洞」；此外，泰國翡翠洞、三百嶺國家公園等名勝也都被繪入動畫中重現，讓觀眾也能一睹泰國秘境風光。



「暹羅訣：九神戰甲」7日全台上映。

片中許多令人讚嘆的美景也是在泰國實地取材 (中央社)