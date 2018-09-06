市長盃三級棒球錦標賽開打 市府、校長組隊PK點燃棒球魂

新北市107學年度市長盃三級棒球錦標賽今(6) 日在新莊棒球場開幕，市長朱立倫親自出席為現場國小、國中、 高中參賽隊伍加油勉勵， 並為107年新成軍棒球代表隊學校莊敬高職進行授旗儀式， 歡迎他們加入新北市棒球大家庭，並為年度棒球盛典揭序。

賽事今年已邁入第6年，分為少棒組、青少棒組、青棒木棒組、 青棒鋁棒組及青棒高中社團組三級5組， 賽程從9月4日起分別在大都會球場、 中山球場及重新棒壘球場陸續展開，共計有33支代表隊參賽， 接下來一系列的三級五組賽精彩可期。

市長朱立倫表示，棒球要打得好要從小扎根，新北市近年來致力推動 基層棒球運動，從少棒、青少棒到青棒， 以4比2比1的比例建構金字塔型銜接體系， 本學年度棒球代表隊也達到39支隊伍，從高中棒球聯賽(青棒) 到最近的世界盃U-15青少棒錦標賽等賽事， 還有今年青少棒代表隊以全勝成績取得中華代表隊資格，代表臺灣獲 得美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍，新北選手亮眼表現可 見，期許朝向更高的棒球殿堂夢想邁進。

開球儀式由少棒選手將代表「傳承」的球依序傳向青少棒、青棒、 成棒及職棒選手，象徵在地棒球體系之銜接，並將球致贈給市長， 感謝任內紮根基層棒球，讓在地培訓體系已有顯著成果， 另特別邀請開球嘉賓─富邦悍將投手黃亦志，畢業於輔仁大學， 今年初在新莊棒球場對戰Lamigo桃猿隊， 臨危授命上場投球只被擊出一支安打，拿下個人職棒生涯首次中繼成 功，他以自己的經驗為例，期勉選手們機會是留給準備好的人， 以永不放棄的心態，人人都可以是棒球悍將。

延續去年舉行的「強棒出擊對抗賽」，這次的「藍白對抗賽」 分別由教育局蔣副局長親自領軍組成「市府隊」與學校校長組成的「 校長隊」穿上藍、白球衣比拼， 也鼓勵現場所有參賽的小選手們都發揮團隊合作精神實現自我理想， 並揭示新北市對棒球運動的重視與決心。

教育局表示， 今年更規劃於12月舉辦第1屆國際城市高中棒球邀請賽， 預計邀請國內、外16支隊伍共襄盛舉， 除增進學生棒球隊國際交流之機會， 亦使本市所辦之棒球賽事更加完整，建構圓滿的棒球體系， 屆時請大家一同為本市選手們加油打氣。