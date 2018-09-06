新北市政府教育局於今(6)日， 在新北市府6樓大禮堂舉辦「孝行傳世‧社教流芳─ 107年度表揚孝行獎暨社會教育頒獎典禮」， 市長朱立倫親自頒發孝行獎、社會教育貢獻獎、 藝術教育貢獻獎及終身學習楷模等92個得獎人及單位。

市長朱立倫表示，在本次頒獎典禮上， 可以看到各個獲獎人的人生經歷，都是大家學習的榜樣， 他們無怨無悔的貢獻深刻地影響了他人， 希望能夠藉由這樣的表揚活動，讓大家體會到為善行孝的重要性， 共同將新北市創造成一個更善、更美且不斷進步的學習型城市。

在8位孝行獎獲獎者中，瑞芳高工畢業生謝佳佑同學、 板橋區張金萬先生及鶯歌區林文鐵先生更獲頒全國孝行楷模殊榮。 謝家佑同學和弟弟從小由祖父母撫養，國中時因祖父中風， 由祖母及家佑兩人扛起家庭重擔，家佑照顧祖父和弟弟的生活起居， 由於近年祖母的身體狀況漸漸衰弱，他選擇就讀技職體系， 希望儘快為祖母分擔壓力，在學三年間不但品學兼優， 更考取了5張技術士證照； 張金萬先生的母親於84年因中風半身癱瘓， 一直由張金萬與妻子輪班照顧，雖然家庭負擔重，但他也熱心公益， 曾獲105年新北市環保英雄特優獎的殊榮； 而林文鐵先生的母親現年104歲， 他無微不至的陪伴母親至今已40年，只要天氣好， 林先生每天都陪母親至戶外散步，數十年如一日， 期間經歷中年喪女，並照顧生病的兄長直到生命盡頭， 其關照家人的孝心可做為大眾的楷模。

社會教育貢獻獎部份共有10位個人獎及7組團體獎， 獲得團體獎的愛兒藝能展演團， 是由一群身心障礙的孩子與其父母一起組成的親子團太鼓隊， 除了利用練習太鼓讓孩子們抒發壓力、學習藝術， 更能夠增進親子關係，他們也積極走入社會，以鼓會友， 辦理關懷慰問弱勢團體互動交流活動為社會散播正面能量。

終身學習楷模共7人獲表揚，80歲的廖自分女士， 從小因為家境的緣故無法就學，直到101年才就讀後埔國小補校， 期間風雨無阻，從不缺課，連年輕的同學都十分欽佩她， 還參加板橋樂齡學習中心的課程，活力十足的樣子， 讓人看不出她的年齡。

獲頒藝術教育貢獻獎的終身成就獎的世界宗教博物館的陳國寧館長， 一生致力於美感教育，並進行跨宗教推廣， 在生命教育深耕上不遺餘力，今(107) 年也獲得新北市第一屆文化貢獻獎，為本市貢獻良多。

今日同時也表揚7所補校績優學校、5位補校績優人員、 16所樂齡中心訪視績優學校及11所校務評鑑績優社區大學； 新北市近兩年接受教育部樂齡教育及社區大學業務評鑑， 皆獲得全國特優獎的殊榮，榮耀都歸功於學校、 相關單位及同仁們長期推動終身學習， 提供各區民眾就近學習的場所，讓新北市成為快樂的學習城市。