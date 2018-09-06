「教您路跑前後怎麼吃」李智凱9/30與您一同跑出健康!!

為了增進體能表現並促進運動後的復原，路跑前、中、後的營養相當重要也各有差異。 (長庚醫院提供)
第九屆長庚永慶盃路跑活動即將於9月30日在台北、嘉義、高雄三地同日開跑，主辦單位林口長庚紀念醫院統計，目前報名人數已突破4萬人！今年更邀請2018亞運男子體操鞍馬金牌得主李智凱、世界冠軍景美拔河隊、田徑新星楊睿萱，與植入人工電子耳的臺灣行腳節目主持人Alana共同擔任活動代言人，邀請全國民眾一起跑出健康，並鼓勵聽損朋友勇敢走入人群！
長庚醫療體系致力提升國內醫療水準，培育優秀醫護人員，提供病患最佳的醫療服務。有感近年國人慢性病罹患率逐漸增加，為改善國人健康，宣揚王創辦人永慶先生畢生堅持規律慢跑、運動及社會關懷的精神，因此自2010年開始舉辦「長庚永慶盃路跑活動」。
今年長庚路跑活動的台北會場，將於總統府前廣場舉辦，有3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。嘉義會場及高雄會場分別結合故宮南院及澄清湖棒球場共同舉辦，讓民眾在路跑之際，同時能欣賞沿途的美景。
路跑是相當方便進行的一項運動，正確的跑步方式對於維持體態和身心健康都有正面的助益，因此在國內相當盛行。也時常有許多團體、網站積極推廣訓練和運動防護等知識，但長庚醫院復健科王思恒醫師發現，更多人會詢問他「路跑前後應該怎麼吃?」
王思恒醫師表示，為了增進體能表現並促進運動後的復原，路跑前、中、後的營養是相當重要的，但也有不一樣的地方。經常有愛好跑步的朋友問，「運動前該不該吃東西？」、「運動後又該怎麼吃才能恢復體力？」，長庚運動醫學團隊以科學的角度為大家解惑。
路跑前：強度不同，吃法不同
路跑屬於中高強度有氧運動，會消耗掉相當多的熱量，也因此許多長跑運動員在比賽前都會大量補充碳水化合物，有點像「加滿油再上路」的概念。不過，不是每一種路跑賽事都需要做賽前補充。即使是高強度的有氧運動下，肌肉裡的燃料「肝醣」也能維持至少60至90分鐘，也難怪科學研究發現，在耗時60分鐘的比賽前補充葡萄糖，對於運動員的表現沒有幫助。因此，如果您的運動時間在60-90分鐘之間，是不需要做運動前營養補充的。更長的運動賽事，則可以在運動前的1-4小時間補充每公斤體重1-4公克的碳水化合物。
路跑中：補充水分，各有巧妙
路跑中需不需要喝運動飲料呢？像現在炎熱的氣候下，戶外運動會導致大量水份及鹽分從汗水中流失，如果水份流失過多，不僅體能表現會下降，還會增加中暑的風險，因此對所有的運動賽事來說，充足的水份是必要的。如果天氣炎熱汗流得特別多，可以在飲水內加入適量食鹽補充鈉離子。不過60-90分鐘以內的賽事並不會讓身體的「油箱」見底，因此不需要特別補充運動飲料。運動超過90分鐘者，每多1小時則應補充30-60公克碳水化合物，這時運動飲料就是個不錯的選擇了。
路跑後：補充營養，各取所需
好不容易完成了路跑，運動後的營養該怎麼補充呢？對於一般民眾來說，只要三餐營養適量且均衡，是不需要特別在運動後補充的，尤其有體重控制需求的朋友，運動後補充反而會有總熱量過多的問題。對於訓練量大、頻率高、連續賽事的運動員，運動後可分4小時補充每公斤體重4公克碳水化合物＋1公克蛋白質，可以幫助肌肉合成肝醣，讓下一次的訓練或比賽成績更好。
長庚醫療體系從2014年開始推動運動醫學照護計畫，累計至今已投入超過1億元，贊助許多運動選手醫療服務及提供運動防護師，讓選手們可以在實質上獲得更好的照顧。除了照顧菁英的選手之外，長庚醫院更向下扎根，擴大照顧範圍至基層國中小選手，及早建立選手正確的運動傷害防護觀念及提供實際的運動防護資源，延長選手運動生涯並提升其運動表現。今年亞運男子體操鞍馬金牌得主李智凱、世界拔河冠軍的景美拔河隊以及田徑新星楊睿萱選手，今天也出席記者會以行動支持永慶盃路跑。
李智凱表示，「體操是一項需同時具備爆發力及耐力的運動，跑步則是訓練心肺功能及耐力的好方法，而且透過跑步，可以沉澱自己的心情，是一項很好的運動。9月30日我也會參加路跑活動，和大家一起跑岀健康。」景美拔河隊施昭妤教練也指出，「跑步簡單易達，是訓練體能的基本方法，大家不妨多動動，訓練的同時更能維持健康。」田徑選手楊睿萱認為，「跑步之前的暖身運動，對選手與一般熱愛運動的民眾都很重要，更要注意保暖，避免抽筋拉傷等運動傷害。」
長庚醫院自1999年起，持續捐贈人工電子耳協助聽損朋友重拾聽力、適應社會，多年來共投入3.3億多元、協助855位病患重新聽見世界的聲音。裝置人工電子耳的行腳節目主持人Alana及病友也共同擔任這次路跑活動的代言人，Alana表示，「對一般人而言，聽跟說是在自然不過的事，但對我而言，每天都要面對聽力問題帶來的挑戰。而人工電子耳就是我跟這個世界的橋樑，因為人工電子耳，讓我有機會可以學習聽、學習說話，學習主持節目，學習與這個世界溝通，人工電子耳讓我的世界很不一樣。我想透過今天這個機會，呼籲更多的聽損朋友，鼓起勇氣，試著與這個世界溝通，相信這個過程一定充滿了困難與挑戰，但是在您的堅持及努力之下，狀況一定會有所改善的。」
長庚永慶盃吉祥物「阿波（APPLE）」也會把握這一年一度的機會，於路跑當天和所有參加者互動拍照。同時在眾多協辦單位的支援下，也設置許多公益攤位，進行健康促進與癌症篩檢等活動，希望能吸引更多民眾走到戶外，提升健康與知識。