「教您路跑前後怎麼吃」李智凱9/30與您一同跑出健康!!

第九屆長庚永慶盃路跑活動即將於9月30日在台北、嘉義、 高雄三地同日開跑，主辦單位林口長庚紀念醫院統計， 目前報名人數已突破4萬人！ 今年更邀請2018亞運男子體操鞍馬金牌得主李智凱、 世界冠軍景美拔河隊、田徑新星楊睿萱， 與植入人工電子耳的臺灣行腳節目主持人Alana共同擔任活動代 言人，邀請全國民眾一起跑出健康，並鼓勵聽損朋友勇敢走入人群！

長庚醫療體系致力提升國內醫療水準，培育優秀醫護人員， 提供病患最佳的醫療服務。有感近年國人慢性病罹患率逐漸增加， 為改善國人健康，宣揚王創辦人永慶先生畢生堅持規律慢跑、 運動及社會關懷的精神，因此自2010年開始舉辦「 長庚永慶盃路跑活動」。

今年長庚路跑活動的台北會場，將於總統府前廣場舉辦， 有3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、 女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。 嘉義會場及高雄會場分別結合故宮南院及澄清湖棒球場共同舉辦， 讓民眾在路跑之際，同時能欣賞沿途的美景。

路跑是相當方便進行的一項運動， 正確的跑步方式對於維持體態和身心健康都有正面的助益， 因此在國內相當盛行。也時常有許多團體、 網站積極推廣訓練和運動防護等知識， 但長庚醫院復健科王思恒醫師發現，更多人會詢問他「 路跑前後應該怎麼吃?」

王思恒醫師表示，為了增進體能表現並促進運動後的復原，路跑前、 中、後的營養是相當重要的，但也有不一樣的地方。 經常有愛好跑步的朋友問，「運動前該不該吃東西？」、「 運動後又該怎麼吃才能恢復體力？」， 長庚運動醫學團隊以科學的角度為大家解惑。

路跑前：強度不同，吃法不同

路跑屬於中高強度有氧運動，會消耗掉相當多的熱量， 也因此許多長跑運動員在比賽前都會大量補充碳水化合物，有點像「 加滿油再上路」的概念。不過， 不是每一種路跑賽事都需要做賽前補充。 即使是高強度的有氧運動下，肌肉裡的燃料「肝醣」 也能維持至少60至90分鐘，也難怪科學研究發現， 在耗時60分鐘的比賽前補充葡萄糖，對於運動員的表現沒有幫助。 因此，如果您的運動時間在60-90分鐘之間， 是不需要做運動前營養補充的。更長的運動賽事， 則可以在運動前的1-4小時間補充每公斤體重1- 4公克的碳水化合物。

路跑中：補充水分，各有巧妙

路跑中需不需要喝運動飲料呢？像現在炎熱的氣候下， 戶外運動會導致大量水份及鹽分從汗水中流失，如果水份流失過多， 不僅體能表現會下降，還會增加中暑的風險， 因此對所有的運動賽事來說，充足的水份是必要的。 如果天氣炎熱汗流得特別多， 可以在飲水內加入適量食鹽補充鈉離子。不過60- 90分鐘以內的賽事並不會讓身體的「油箱」見底， 因此不需要特別補充運動飲料。運動超過90分鐘者， 每多1小時則應補充30-60公克碳水化合物， 這時運動飲料就是個不錯的選擇了。

路跑後：補充營養，各取所需

好不容易完成了路跑，運動後的營養該怎麼補充呢？ 對於一般民眾來說，只要三餐營養適量且均衡， 是不需要特別在運動後補充的，尤其有體重控制需求的朋友， 運動後補充反而會有總熱量過多的問題。對於訓練量大、頻率高、 連續賽事的運動員， 運動後可分4小時補充每公斤體重4公克碳水化合物＋ 1公克蛋白質，可以幫助肌肉合成肝醣， 讓下一次的訓練或比賽成績更好。

長庚醫療體系從2014年開始推動運動醫學照護計畫， 累計至今已投入超過1億元， 贊助許多運動選手醫療服務及提供運動防護師， 讓選手們可以在實質上獲得更好的照顧。除了照顧菁英的選手之外， 長庚醫院更向下扎根，擴大照顧範圍至基層國中小選手， 及早建立選手正確的運動傷害防護觀念及提供實際的運動防護資源， 延長選手運動生涯並提升其運動表現。 今年亞運男子體操鞍馬金牌得主李智凱、 世界拔河冠軍的景美拔河隊以及田徑新星楊睿萱選手， 今天也出席記者會以行動支持永慶盃路跑。

李智凱表示，「體操是一項需同時具備爆發力及耐力的運動， 跑步則是訓練心肺功能及耐力的好方法，而且透過跑步， 可以沉澱自己的心情，是一項很好的運動。 9月30日我也會參加路跑活動，和大家一起跑岀健康。」 景美拔河隊施昭妤教練也指出，「跑步簡單易達， 是訓練體能的基本方法，大家不妨多動動， 訓練的同時更能維持健康。」田徑選手楊睿萱認為，「 跑步之前的暖身運動，對選手與一般熱愛運動的民眾都很重要， 更要注意保暖，避免抽筋拉傷等運動傷害。」

長庚醫院自1999年起， 持續捐贈人工電子耳協助聽損朋友重拾聽力、適應社會， 多年來共投入3.3億多元、 協助855位病患重新聽見世界的聲音。 裝置人工電子耳的行腳節目主持人Alana及病友也共同擔任這次 路跑活動的代言人，Alana表示，「對一般人而言， 聽跟說是在自然不過的事，但對我而言， 每天都要面對聽力問題帶來的挑戰。 而人工電子耳就是我跟這個世界的橋樑，因為人工電子耳， 讓我有機會可以學習聽、學習說話，學習主持節目， 學習與這個世界溝通，人工電子耳讓我的世界很不一樣。 我想透過今天這個機會，呼籲更多的聽損朋友，鼓起勇氣， 試著與這個世界溝通，相信這個過程一定充滿了困難與挑戰， 但是在您的堅持及努力之下，狀況一定會有所改善的。」

長庚永慶盃吉祥物「阿波（APPLE）」 也會把握這一年一度的機會，於路跑當天和所有參加者互動拍照。 同時在眾多協辦單位的支援下，也設置許多公益攤位， 進行健康促進與癌症篩檢等活動，希望能吸引更多民眾走到戶外， 提升健康與知識。