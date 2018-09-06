台北富邦銀行「小富翁理財營」口碑發酵 推升小富翁帳戶成長  

不受少子化的衝擊，台北富邦銀行「小富翁理財營」年年大爆滿， 今年共舉辦7個梯次，包括台北、新竹、台中及高雄， 學員響應熱烈，佳評如潮，也推升北富銀「小富翁帳戶」的成長， 今年自小富翁理財營開放報名以來，小富翁帳戶開戶數快速增加，7 月的開戶數逾千戶，月成長超過四成，且持續增加中，至目前為止， 已累積超過25萬位小富翁。

北富銀表示，小富翁帳戶除了有專屬小富翁的金融卡和存摺之外， 一本存摺可同時管理多種資產(含新臺幣、 外幣與信託基金投資等帳戶)， 便於父母為孩子規劃多元的投資理財配置，深受客戶歡迎。 尤其第三季在放暑假及小富翁理財營的加持下， 小富翁帳戶開戶數大躍進，近三年的平均開戶數季成長近70%！ 而每位小富翁的資產也穩定成長，平均年成長8%，達新台幣38萬 元，小富翁的生財之道以外幣定存佔比最多， 其次為定期定額基金與儲蓄型保險，顯示現在的父母在親子理財上， 追求穩健優先，以與親子旅遊、教育基金和穩健型的投資商品為主。

北富銀1992年率先推出小富翁帳戶(以前稱兒童帳戶)， 透過小富翁帳戶推廣兒童理財，為客戶量身訂做， 規劃多元的基金投資方式及適合小朋友的保險商品， 協助父母提早開始為孩子建立理財基礎，為未來做準備； 同時率國銀之先開辦「小富翁理財營」， 以寓教於樂的方式進行兒童理財教育， 幫助客戶引導孩子正確的理財觀念，小富翁理財營開辦迄今已邁入第 21年，累計孕育了近6,000名小小金融種子。

今年「小富翁理財營」除了既定的北中南7場次外，首度新增2場公 益場次，包括8/20南投信義國中、8/28南投地利國小，北富 銀特別與富邦文教基金會合作，將最新的理財知識帶至當地，除了「 想要VS.需要」的差別、儲蓄與記帳的養成等基礎課程外，亦導入 今年最新的「AI來襲！機器人也能理財」課程， 希望讓偏鄉孩子享有與都會區零時差的理財教育， 讓他們的未來增加更多可能性。此外，北富銀此次也特別邀請SBL 「富邦勇士隊」的明星球員到偏鄉學校，與孩子們一同馳騁籃球場， 讓學員有機會與球員近距離面對面，現場小朋友們反應相當熱烈！