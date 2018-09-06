星巴克插旗義大利 米蘭典藏咖啡館挑戰驕傲味蕾

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）誕生於西雅圖的星巴克，終於在咖啡殿堂義大利開設了第一家分店。為了要引挑剔的義大利人上門，這間「精品咖啡烘焙工坊」（Reserve Roastery）主打大理石裝潢、高級咖啡豆，賣的不只是咖啡，而是一種氛圍。

《美聯社》報導，數十年前，是米蘭的咖啡小店激發了星巴克的夢想藍圖。在這咖啡的原鄉，星巴克不敢小覷，選擇了前身為郵局的一座恢弘建築加以改造，挑高空間氣勢輝煌，大理石吧檯是基本配備，甚至標榜夏涼冬暖，在桌台架設了暖氣，讓冬日來啜飲咖啡的顧客依舊能感受到指尖的溫暖。

偌大如洞穴的室內空間，中央矗立的是一座高6.5公尺的銅鑄桶，屬烘焙過程的一環。位處時尚重鎮米蘭的這間典藏咖啡館，更設置了調酒吧檯，要迎合當地時尚工作者習於在晚餐前與朋友或同事小聚的習慣。

在義大利，晨間或午後來一杯濃縮咖啡espresso，已成了一種生活儀式。星巴克設計首席Liz Muller表示，星巴克進軍義大利，並非是要傳達咖啡的故事，畢竟義大利就是咖啡的誕生之處，而是要將讓當地民眾品嘗不同於日常的特級咖啡體驗，提供一處可放鬆、休憩的空間。

義大利是星巴克在全球的第78個市場，自首間星巴克於20年前在倫敦開幕後，米蘭的這間烘焙工坊被譽為「星巴克全球足跡的巔峰之作」。

米蘭首間星巴克（美聯社）