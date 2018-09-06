人權里程碑   印度最高法院裁定：「同性性行為不是罪」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）印度最高法院今（06）日做出歷史性裁定， 5位最高法院大法官在經過將近6周的討論後，廢止英國殖民時期制定的《印度刑法典》第377條，來自全國各地的社運人士在經過長期上訴及請願後，終於得償所願，在法庭外高興地揮舞旗幟。

綜合印度媒體報導，《印度刑法典》（Section 377 of the Indian Penal Code ，IPC）第377條於英國殖民時代制定，認為同性性行為屬於「非自然罪行」，同性人之間的性交違背自然秩序，並規定，同性戀性行為可判處10年有期徒刑。

2009年新德里高等法院曾宣布《印度刑法典》第377條屬於違憲，但該決定在2013年時，被最高法院3名大法官推翻，理由是只有議會才有資格修改或廢除該法律。

最高法院之後收到許多請願書，2018年7月，最高法院表示將對此案做出裁決。由最高法院首席大法官迪帕克（Dipak Misra）領導，5位大法官一致通過判決：

「第377條已被用作騷擾及攻擊LGBT族群的武器，LGBT應享有與他人相同的公民權利，將廢止《印度刑法典》第377條。」

大法官查達褚（Chandrachud）表示，第377條法律是不合時宜的殖民地法，剝奪部分族群的法律保障。 他指出，「沒有人可以決定什麼是正常的，什麼是不正常的，一個人的性取向是個人的權利，也是其隱私權。法院必須確保公民的權利不受殖民法律的侵害。」

最高法院在宣布結果後，許多支持者在法院外開心地手舞足蹈（圖片來源：美聯社）

在相對保守的印度，同性性行為是不可說的禁忌，尤其是民智未開的農村地區。根據《中央廣播電台》報導，2016年共有2,187件被控以「非自然犯行」的案件，其中7人被判有罪。

最高法院表示，同性性行為雖已除罪化，但是與動物及兒童的非自然性行為仍屬非法行徑。 根據《印度刑法典》第377條，任何與動物的性行為均屬刑事罪行。