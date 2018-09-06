衛武營10月開幕　與兩廳院歌劇院並列臺灣3大藝術場館

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）耗時逾10年進行規劃及興建高雄衛武營國家藝術文化中心，終將於10月13日正式開幕，文化部長鄭麗君也在週三（5）宣佈將衛武營納入國家表演藝術中心營運，與臺北國家兩廳院及臺中國家歌劇院形成北中南三大國家級表演藝術場館。

衛武營是由荷蘭建築師法蘭馨．侯班（Francine Houben）設計，將高雄海洋及綠意等特色轉化成意象融入建築之中。衛武營工程耗時10餘年進行規劃及興建，總經費高達新臺幣107.5億元。

鄭麗君週三南下出席將衛武營納入國表藝中心的儀式中，並表示衛武營是臺灣近年完工規模最大、挑戰最多的文化建設，興建過程突破了許多國內技術上的創新和不可能，套句劇場藝術家聶光炎的話，就是「千千萬萬個折磨，只為換取片刻的迷人。」

鄭麗君在儀式中將衛武營的建築模型交給國表藝中心董事長朱宗慶，象徵文化部將未來衛武營的營運移交予國表藝中心，並指出「衛武營不只是國內最大的劇場、最好的聲學規格品質，更重要的，這是藝術家追求藝術卓越表現的場域。」

鄭麗君也提及，盼在朱宗慶的帶領下，高雄衛武營、臺北兩廳院、臺中歌劇院三個國家級場館將串聯合作，擔負社會使命及公共任務，和文化部一起帶動臺灣表演藝術的新發展，並帶領臺灣表演藝術航向世界。

朱宗慶則表示，透過國表藝中心建立的平臺，整合三館一團的軟硬體資源，作為推進「劇場驅動」的能量，讓三場館成為鼓勵團隊與藝術家全力開創與實現夢想的場域，並加上國際網絡的連結，開拓臺灣表演團隊在國際舞臺展現的機會。

文化部表示，未來衛武營將是南臺灣表演團隊及藝文工作者的創作基地，南部觀眾無須舟車往返就能欣賞世界級的藝文節目演出，享受世界級的劇院，帶動南臺灣的文化藝術生活升級。