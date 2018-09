中科攜手美國FIRST 扶植機器人產業

(台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導)科技部中科管理局6日與美國非營利性組織FIRST在中科智慧機器人自造基地簽署合作意向書,並於簽署儀式中分享參加機器人競賽的要訣。

《聯合報》報導,For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST)組織每年為青年學子舉辦FIRST Robotics Competition(FRC)機器人比賽,賽事遍布全球20多國、3,000多支參賽隊伍,須於各區域賽晉級方能參加美國決賽。

本次FIRST總裁Donald E. Bossi特地訪台,鼓舞參賽學生,並表達對台灣爭取主辦區域賽的支持。他透過演說,讓參與分享會的觀眾了解FIRST競賽的本質,以及如何以競賽培植新一代創新人才。

據報導,台灣隊伍過去在機器人比賽中屢傳佳績,證明台灣學子能力不輸他國。中科管理局為培育更多優秀學子,特別在FRC賽事的培訓上為參賽隊伍提供資源與協助。

今年8月25至26日,中科管理局在中科實中舉辦2018 FRC季後賽,國內20支優秀高中隊伍逾450人參加這次賽事,競爭相當激烈。

中科管理局局長陳銘煌表示,中科在智慧機器人自造基地,舉辦各式機器人體驗式課程與活動,積極推動 AI 與機器人的教育發展,也期許機器人教育能從小紮根,讓台灣學生體認相關科技對未來發展的重要性。