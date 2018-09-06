中台灣球賽開放報名   邀移工「移」起來打球！  

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）為促進移工身心健康，台中市政府勞工局將於10月21日及28日舉行「2018第三屆移名驚人-中台灣球賽」，10月21日為足球初賽，同月28日為足球複賽及籃球競賽，歡迎移工朋友踴躍報名切磋球技，進而建立良好的運動習慣及團隊精神，創造更佳的工作效率與競爭力。

根據移民署統計，截止5月底台灣約有71萬外籍移工，為台灣的經濟發展及社會穩定貢獻良多，其中台中市約有10萬名外籍勞工。

今年的賽事提供9萬5500元總獎金，其中足球組第一名將頒發1萬8000元獎金、第二名1萬5000元、第三名1萬3500元、第四名1萬2000元，籃球組冠軍可獲得4800元獎勵、第二名4000元、第三名3600元、第四名3000元；另有最佳團隊獎2000元，以及最佳守門員獎、足球及籃球賽MVP獎等，獎項均為1000元。

此外，現場也規劃「神準猜測手」的趣味活動，讓所有參加活動的朋友，在觀賞各隊入場的氣勢後，投票猜測冠軍隊伍，提高對球賽的參與感。勞工局並準備300份精美小禮物，提供給參與這項活動的移工朋友作為紀念。

即日起開放報名，取足球16隊、籃球32隊，額滿為止，有意者可上網報名，或撥電話04-35067888分機4920吳小姐。