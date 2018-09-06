葉俊榮：管中閔案教育部沒答辯　訴願仍可進行

媒體報導指台大及台大校長當選人管中閔對校長遴選案提出訴願，因教育部尚未提出資料及答辯，導致無從審議。教育部長葉俊榮今天表示，不管相關機關有沒有答辯，訴願都可以進行。



聯合報報導，教育部駁回台大校長遴委會的決定後，包括台大、台大學生及台大校長當選人管中閔，6月初提起訴願，訴願委員會原則上要在3個月內作出訴願決定，但由於台大及管中閔都需提出補正，最快10月間才會作出訴願決定。另外，教育部對於台大校長遴選過程的相關文書，還沒有送到訴願委員會，也還未對台大及管中閔等人所提訴願進行答辯，訴願會暫時「無從審酌」，必須等待教育部的資料。



葉俊榮上午出席行政院院會後記者會時表示，他上任後對台大校長遴選案尋找第三條路，現在持續進行中。



葉俊榮表示，在這段過程中，向法院提出假處分或是訴願等司法程序都在進行，他也非常尊重司法；通常司法決定就是最終決定，訴願程序也是一樣，過程中不管相關機關有沒有答辯書，訴願都可以進行。



葉俊榮說，他處理個案都是從制度著眼，希望從制度面向解決問題，這不影響其他司法相關救濟程序進行。



國立台灣大學校長遴選委員會今年1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原訂2月上任，但因為管中閔陸續傳出擔任企業獨立董事、論文案、赴中國活動等爭議，教育部5月以遴選過程「有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮」，發函請台大重啟遴選，台大不服，已提起訴願。（編輯：蘇龍麒）1070906