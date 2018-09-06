美民眾搶合影自拍　駝鹿受驚枉死　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）智慧型手機的普及為生活帶來不少便利，無論是用來聯絡親友還是為了拍下美麗的畫面再分享到社群媒體，這些動作已司空見慣。然而，這樣的舉動對野生動物而言卻是一種騷擾，美國一隻駝鹿就是人類的自拍行為，不幸死亡。

美國佛蒙特州(State of Vermont)負責保護野生動物的單位於9月1日接獲消息，一隻原本在尚普蘭湖(Champlain Lake)游泳的駝鹿正準備上岸時，卻遇到在散步的人群手持相機與智慧型手機，全部朝牠的方向靠近，試圖與牠合影。

駝鹿因此被人類的舉動嚇到，回頭試圖在水裡找逃生之路，不幸的是，由於這隻野生動物在水中待太久，一直「游」到體力不支時沉入水中，溺水而死。據多家美國媒體報導，這場意外是可避免的。

Newsweek報導，佛蒙特州魚類和野生動物部的主管Louis Porter表示，我們做了很多工作來教育民眾不要驚擾野生動物和避免這種情況的重要性，隨著這場意外的發生後，我們恐怕要加倍努力了。

為了「凡走過必留下痕跡」，人類常會舉起手中那台智慧型手機自拍或拍下每一值得紀念與分享的時候，走到了戶外與野生動物相遇時，想到的還是尋找機會與牠們合影，這樣一個不經意的舉動，往往為物種帶來不必要的危險。

為此，英國非政府組織「世界動物保護協會」（World Animal Protection）曾在2017年宣導「野生動物自拍守則」(Wildlife Selfie Code)，呼籲大家不要驚擾野生動物的生活。