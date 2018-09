(台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導)根據《BBC》報導,阿富汗首都喀布爾的一家摔角俱樂部,日前發生了一起自殺炸彈攻擊事件,不料,當大批救護人員抵達現場時,居然又發生了另一起汽車自殺炸彈攻擊事件,共造成20人死亡,70人受傷。

這兩起攻擊發生在喀布爾中什葉派教徒佔多數的區域。

兩名阿富汗當地媒體TOLOnews的記者,也在這起攻擊當中,不幸死亡。

根據無國界記者2017年的報告指出,阿富汗對記者來說,是全世界第三危險的國家。

Journalist Samim Faramarz (right) and Ramiz Ahmadi lost their lives in today’s Kabul attack and left us, once again, in deep sorrow. pic.twitter.com/BFcxJREGqv