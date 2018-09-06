台美破獲跨國人蛇集團   移民署：勿貪小利出借我國護照

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）移民署日前與美國執法單位聯合破獲一起橫跨台灣、美國、墨西哥及中國的國際人蛇集團，該集團透過招募國人出借護照，送至美墨邊境供載運中國人蛇偷渡入境美國之用，國境事務大隊在接獲美國執法單位情資後經搜證調查，最終破獲包括姚姓主嫌在內涉案嫌犯共38人。移民署呼籲國人勿貪小利而出借護照，以免觸犯法律，並影響我國護照在國際間的公信力。

國境事務大隊於2017年7月接獲美方執法單位通知，立即成立專案小組進行調查。

移民署調查後發現，1名姚姓國人主嫌涉嫌以「免費赴美旅遊6天並可領取1千美元零用金」作為代價，在台北、新竹一帶招募年輕男女前往美國旅遊，在美停留期間收繳其護照送往墨西哥邊界小鎮「Tijuana提華納」PARAISO旅館，人蛇挑選與護照所有人年齡及相貌相仿的中國籍人士冒用。

而綽號「威廉老師」的李姓主嫌則在台灣招募南部具遊覽車或計程車駕駛經驗的司機，前往美國擔任載送人蛇駕駛。其偷渡模式幾乎都是利用凌晨，由車手與大陸人蛇偽裝成情侶或家人旅遊，以降低美國海關戒心，掩護偷渡進入美國。據清查該集團共已掩護40人次中國籍人士偷渡赴美。

國境事務大隊近日將人蛇集團主嫌及相關成員拘補到案，並自美國取回供中國人蛇冒用而遭查扣的6本我國護照，因罪證確鑿，全案依違反兩岸人民關係條例及護照條例移送桃園地方檢察署偵辦。

移民署呼籲，我國長期因防堵人蛇偷渡的高度成效，獲得國際高度肯定，更被美國納入免簽證計畫一員，國人切勿因一時利誘挺而走險，觸犯法律，並影響中華民國護照在國際間的公信力。