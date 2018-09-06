腸病毒重症增1例 開學潮疫情恐攀升

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國中小和幼稚園已開學，國內腸病毒疫情仍未到流行高峰期，但近期仍有腸病毒併發重症病例出現，提醒家中有嬰幼兒及學童的民眾不可輕忽。

上週新增1例克沙奇A16型腸病毒併發重症病例，個案8月中旬發病，衛生單位調查個案可能因接觸家中有症狀者而感染，所幸經治療現已出院返家。

腸病毒傳染力強，為避免病毒透過學童間的頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，疾病管制署特別呼籲，家長與教托育機構人員，應加強教導學童落實正確勤洗手，及生病在家休息等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與整潔，確保學童健康。

疾管署表示，無論是大人或是小孩，平時應做好咳嗽禮節、正確勤洗手等措施，尤其在「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」等時機，更要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，才能降低腸病毒傳播的風險。

此外，環境消毒也是預防腸病毒的方法，一般環境消毒可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升漂白水）；處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染時，則使用濃度1,000 ppm的消毒水（10公升清水+200毫升漂白水）；環境、器具等用消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，即可完成消毒。

孩童如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他嬰幼兒或孩童接觸，以降低交叉感染的機會。一旦發現家中嬰幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。