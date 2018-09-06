(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)最新消息！日本經濟產業大臣世耕弘成表示，北海道苫東厚真火力發電廠，可能需要一個禮拜才能修復。

世耕在今（6）日上午，透過推特表示，經人員確認後，發現苫東厚真火力發電廠，有設備毀損狀況，目前正在確認詳細情形，並表示目前供電能力，無法達到昨日高峰用電量380萬千瓦，因此最少需要花費一個禮拜的時間，才能讓北海道全境，恢復正常供電。

另外，世耕補充，將透過其他火力水力發電廠，以及來自本州地區的緊急供電，在明日達成290萬千瓦的電力供給。

北海道電力は苫東厚真火力発電所の再稼働に取り組んでおりますが、設備に損壊が見つかりました。詳細は確認中です。 — 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) 2018年9月6日

北海道電力は苫東厚真火力発電所4号機の再稼働に取り組んでいましたが、タービン付近から出火が確認されました。1号機、2号機もボイラーが損傷。少なくとも復旧には1週間以上かかる見通しです。(続き) — 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) 2018年9月6日

(続き①)この事態を受け、再稼働済の水力発電30万kwに加え、砂川火力発電25万kwを本日中に、伊達火力発電70万kw、知内火力発電70万kw等火力発電をできれば明日にも再稼働させ、さらに本州からの電力融通(最大60万kw)も加え、合計290万kw供給力を確保します。(続く) — 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) 2018年9月6日

(続き②)これでも北海道の昨日のピーク需要380万kwに届かないため、全域復旧までは少なくとも1週間以上かかる見通しとなります。道民の皆様には電力復旧までの間、大変なご不便をおかけしますが、政府、北海道電力連携して重要施設への電力供給、出来るだけ早い完全復旧等に全力で取り組みます。(了) — 世耕弘成 Hiroshige SEKO (@SekoHiroshige) 2018年9月6日

詳細情形請看稍早報導，以下節錄一段相關内容：

《NHK》8點36分刊登的另一篇報導，日本經濟產業大臣世耕弘成向記者表示，目前北海道電力，會先由水力發電厰供應，等到苫東厚真火力發電廠恢復後，其他火力發電廠就可跟著恢復正常運作。

北海道供電要一周後才能恢復正常

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