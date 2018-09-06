  1. 首頁
  2. 國際

北海道供電要一周後才能恢復正常

最新消息！日本經濟產業大臣世耕弘成表示，北海道苫東厚真火力發電廠，可能需要一個禮拜才能修復。

  384
By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/09/06 11:23
日本經濟產業省人員，換上防災服全力備戰（翻攝自世耕弘成大臣推特）

日本經濟產業省人員，換上防災服全力備戰（翻攝自世耕弘成大臣推特）

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)最新消息！日本經濟產業大臣世耕弘成表示，北海道苫東厚真火力發電廠，可能需要一個禮拜才能修復。

世耕在今（6）日上午，透過推特表示，經人員確認後，發現苫東厚真火力發電廠，有設備毀損狀況，目前正在確認詳細情形，並表示目前供電能力，無法達到昨日高峰用電量380萬千瓦，因此最少需要花費一個禮拜的時間，才能讓北海道全境，恢復正常供電。

另外，世耕補充，將透過其他火力水力發電廠，以及來自本州地區的緊急供電，在明日達成290萬千瓦的電力供給。

詳細情形請看稍早報導，以下節錄一段相關内容：

NHK》8點36分刊登的另一篇報導，日本經濟產業大臣世耕弘成向記者表示，目前北海道電力，會先由水力發電厰供應，等到苫東厚真火力發電廠恢復後，其他火力發電廠就可跟著恢復正常運作。

北海道供電要一周後才能恢復正常

相關消息：

日本北海道強震　外交部：目前無國人傷亡消息

札幌新千歲機場最新消息看這裡
日本
北海道
日本地震
北海道地震
北海道電力供應

相關新聞

日本首座國立兒童圖書館  肩負典藏、研究兒童文學使命  
日本首座國立兒童圖書館  肩負典藏、研究兒童文學使命  
2018/09/06 01:20
蔡總統日文發文慰問颱風災情　日網友洗版讚爆
蔡總統日文發文慰問颱風災情　日網友洗版讚爆
2018/09/05 16:45
【燕子颱風】關西機場最新資訊看這裡
【燕子颱風】關西機場最新資訊看這裡
2018/09/05 14:49
燕子颱風重創關西機場　尚不知何時可恢復正常運作
燕子颱風重創關西機場　尚不知何時可恢復正常運作
2018/09/05 10:44
燕子颱風持續北上　北海道交通大亂
燕子颱風持續北上　北海道交通大亂
2018/09/05 09:59