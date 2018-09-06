  1. 首頁
  2. 國際

澳洲救護人員的暖心之舉　圓病患的心願

救護車在得知患者想吃知名速食店的甜點，於是幫他繞道圓夢。

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/09/06 10:47
照片擷取自Queensland Ambulance Service 推特。

照片擷取自Queensland Ambulance Service 推特。

 （台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）澳洲昆士蘭救護車服務日前在載送一名72歲的癌症病患時，得知該名患者已二天未進食了，對此救護人員決定繞道買他最愛的點心。

綜合外電報導，澳洲昆士蘭救護車服務(Queensland Ambulance Service)日前在接送一名72歲的病患Ron McCartney前往安寧病房的途中，聽患者的妻子Sharon提起，他已經二天沒進食了。

救護人員於是問Ron，如果你可以吃點東西的話，你想吃什麼？Ron回答「焦糖聖代」，救護車於是繞道前往知名速食店幫他購買，也讓患者得以吃到先前最愛的零食。

他的女兒說，她的父親Ron McCartney已和胰臟癌博鬥17年，能夠在生前最後幾天吃到喜歡的焦糖聖代。家屬對於澳洲昆士蘭救護車服務的協助與暖心舉動，表無限感激。

澳洲昆士蘭救護車服務表示，他們只是盡到應有的職責而已，當時接送的救護人員在收到Sharon的感謝信後，雖然悲痛不已，但仍覺得能替他完成心願是最幸福的事！
澳洲

相關新聞

保育大堡礁　澳洲科學家開發水下無人駕駛機器人
保育大堡礁　澳洲科學家開發水下無人駕駛機器人
2018/09/03 17:28
台澳經濟聯席會：與新南向亞太地區深化金融合作  共創雙贏   
台澳經濟聯席會：與新南向亞太地區深化金融合作  共創雙贏   
2018/08/31 19:47
尼莫你去哪兒了? 澳洲小學發起「拯救尼莫大行動」
尼莫你去哪兒了? 澳洲小學發起「拯救尼莫大行動」
2018/08/24 16:49
【快訊】澳洲財政部長接任總理
【快訊】澳洲財政部長接任總理
2018/08/24 11:34
澳洲總理内外難題重重失民心　宣佈不參選執政黨黨魁
澳洲總理内外難題重重失民心　宣佈不參選執政黨黨魁
2018/08/24 11:16