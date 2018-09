澳洲救護人員的暖心之舉　圓病患的心願

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)澳洲昆士蘭救護車服務日前在載送一名72歲的癌症病患時,得知該名患者已二天未進食了,對此救護人員決定繞道買他最愛的點心。

綜合外電報導,澳洲昆士蘭救護車服務(Queensland Ambulance Service)日前在接送一名72歲的病患Ron McCartney前往安寧病房的途中,聽患者的妻子Sharon提起,他已經二天沒進食了。

救護人員於是問Ron,如果你可以吃點東西的話,你想吃什麼?Ron回答「焦糖聖代」,救護車於是繞道前往知名速食店幫他購買,也讓患者得以吃到先前最愛的零食。

他的女兒說,她的父親Ron McCartney已和胰臟癌博鬥17年,能夠在生前最後幾天吃到喜歡的焦糖聖代。家屬對於澳洲昆士蘭救護車服務的協助與暖心舉動,表無限感激。

澳洲昆士蘭救護車服務表示,他們只是盡到應有的職責而已,當時接送的救護人員在收到Sharon的感謝信後,雖然悲痛不已,但仍覺得能替他完成心願是最幸福的事!

