澳洲救護人員的暖心之舉　圓病患的心願

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）澳洲昆士蘭救護車服務日前在載送一名72歲的癌症病患時，得知該名患者已二天未進食了，對此救護人員決定繞道買他最愛的點心。

綜合外電報導，澳洲昆士蘭救護車服務(Queensland Ambulance Service)日前在接送一名72歲的病患Ron McCartney前往安寧病房的途中，聽患者的妻子Sharon提起，他已經二天沒進食了。

救護人員於是問Ron，如果你可以吃點東西的話，你想吃什麼？Ron回答「焦糖聖代」，救護車於是繞道前往知名速食店幫他購買，也讓患者得以吃到先前最愛的零食。

他的女兒說，她的父親Ron McCartney已和胰臟癌博鬥17年，能夠在生前最後幾天吃到喜歡的焦糖聖代。家屬對於澳洲昆士蘭救護車服務的協助與暖心舉動，表無限感激。

澳洲昆士蘭救護車服務表示，他們只是盡到應有的職責而已，當時接送的救護人員在收到Sharon的感謝信後，雖然悲痛不已，但仍覺得能替他完成心願是最幸福的事！