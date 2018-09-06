廣島生蠔無限量供應  煉‧瓦主題式吃到飽大升級！

台灣人愛吃「吃到飽」，現在日式料理也吹起了吃到飽的風潮，台南大員皇冠假日酒店一樓煉‧瓦日本特色餐廳自從五月破天荒推出全台首創的爐端燒與壽司吧主題式吃到飽，試圖搶攻吃到飽的市場。試辦4個月後受到熱烈回響，自九月起菜色全面大升級，並引進廣島生蠔無限量供應，晚餐時段限定成人只要NT$1,188，即可品嚐現點現做的日式串燒與壽司主題式菜單吃到飽，啤酒或飲料第一瓶免費，第二瓶起半價優惠，每人再加價NT$299可享用元素自助餐的甜點吧無限量吃到飽，美食佳餚要吃得飽，更要吃得很高貴。

另外，爐端燒的菜色還有鹽燒牛舌、沙嗲牛小排、蛤蠣奶油燒、雞肉明太子醬串燒、照燒牛肉洋蔥串燒、鹽烤秋刀魚等16種，以及壽司吧的菜色有鮭魚、鮪魚、旗魚、蝦卵的握壽司，以及酥炸軟殼蟹手捲、松露手捲、炙燒起士鮭魚、炙燒牛小排等25種，可限時2小時無限量現點現做吃到飽，於晚餐時段17:30-21:30限定供應，成人每人NT$1,188，7-11歲兒童每人NT$599，6歲(含)以下孩童免費。

同步也提供第1瓶啤酒或飲料免費，第2瓶起皆享半價優惠。為了要滿足喜愛飯後吃甜點的人，每人只要加價NT$299再享「元素自助餐的甜點吧」無限量吃到飽。親民的價格提供高級日料的無限量餐點，尤其廣島生蠔無限量供應，肯定讓饕客們大快朵頤，值回票價。以上價格須另加原餐價10%服務費。本專案請依個人食量斟酌點餐，若造成浪費，將額外收取每人NT$100食物清理費。限定吧台座位區30席，所以想要大口吃生蠔的饕客們，搶訂動作可要快囉！禁止酒駕，未成年請勿飲酒。訂位專線：06- 3911899 分機6630煉‧瓦日本特色餐廳 。