新南向能源經驗交流  澳市長率團參訪台南

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為增進能源轉型經驗交流，澳洲黃金海岸市市長湯姆泰特（Tom Tate）率訪問團訪問台南市，並針對台南市的「陽光電城計畫」及「綠能科學城計畫」進行簡報，並深入了解台南能源轉型過程及經驗，以及綠能產業發展對地方經濟與居民就業的影響，盼透過經驗交流，造福台南市與黃金海岸市民。

黃金海岸市（Gold Coast）位於澳洲昆士蘭州，是澳洲太平洋沿岸城市之一，其著名的觀光創業吸引許多遊客及新移民前往，經濟及人口快速成長，近年來於文化創意產業、漁業、都市規劃、資訊建設、賽車、水上運動和生物科技等方面在全球引領風潮。

台南市由於陽光資源豐富，年平均日照時數2181小時，遠遠高於全國的1601個小時，且太陽光電上中下游產業鍊發展完整，太陽能設備的發電效率及成本回收最具經濟效益。台南市於2011年起推動「台南市央廣電城推動計畫」，獲亞太經濟合作組織（APEC）肯定。

黃金海岸市市長湯姆泰特表示，前次於2012年造訪台南時，台南的綠能產業發展才剛開始起步，經過6年時間台南市的太陽能裝置容量已超過677MW。

他對台南從能源的供應端、需求端及電力市場三大方向推動都市能源轉型，以政策誘因「台南市低碳城市自治條例」宣示發展綠能之決心，並善用台南充足的日照條件，推行「陽光電城計畫」及「綠能屋頂全民參與計畫」，今年更積極推出「沙崙綠能科學城智慧城市BOT計畫」，促進民間參與政府的公共建設，引導創新能源產業發展，形塑區域能供需生態系統及分散式能源市場等留下深刻印象，非常值得黃金海岸市借鑑。