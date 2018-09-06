麥可溫德與美僑俱樂部 攜手合作德國啤酒節

世界最大的民俗節慶德國慕尼黑啤酒節將於九月底登場，台北的啤酒節也輪番上陣！致力於宣揚德式美食與文化、擁有十八年啤酒節活動經驗、同時也是台北最重要的啤酒節推手─麥可溫德(Michael Wendel) 今年把最道地的德國啤酒節轉換到令人驚奇的地點！首次與美僑俱樂部 (American Club Taipei)合作，重金邀請來自慕尼黑的樂團-巴伐利亞特快車現場助陣！ 自9月27日起接連十一天舉辦「德國啤酒節」，誓言要帶來更獨特、道地又瘋狂的啤酒狂歡派對！洽詢與訂位專線02 2885 7579。

首次與美僑協會合作的麥可溫德，也帶來啤酒節活動暖身操，9月22日周六下午1:30舉辦「德國啤酒節─強強滾大賽」，參賽者必須在賽道將啤酒桶滾到指定地點，並吃完一整根德國大香腸才算完成，預計現場緊張又熱鬧的氣氛將HIGH到最高點！此活動可預先或現場報名；針對親子家庭，9月29日和10月6日下午也貼心準備「兒童薑餅彩繪活動」，麥可叔叔將帶領小朋友們，用各色糖霜在啤酒節愛心薑餅寫下名字或祝福的話，不但好吃好玩，更是啤酒節不可或缺的妝點元素。

開幕日周五當晚9月28日晚間7:00，將邀請德國在台協會新任會長Dr. Thomas Prinz與麥可溫德Michael Wendel、美僑協會美籍總經理Mr. Todd Bretzlaff、德籍餐飲協理Ralf Dohmeier及與會貴賓一同遵循傳統，手持木槌敲進大啤酒圓桶，並齊聲高喊「O’zapft is!-開酒啦」，象徵多方合作的德國啤酒節正式展開序幕！一系列精彩活動完全展現德意志純粹與美式兼容並蓄的精神，也邀請台灣的朋友指定『麥可溫德』所舉辦的最好玩啤酒節，一同共襄盛舉、暢飲無敵！