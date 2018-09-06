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札幌新千歲機場最新消息看這裡

日本北海道今（6）日清晨發生芮氏規模6.7地震，新千歲機場則四處玻璃散亂、浸水，因此今天整天都關閉維修。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/09/06 09:54
日本北海道2018年9月6日清晨發生芮氏規模6.7地震情況（共同社。美聯社提供）

日本北海道2018年9月6日清晨發生芮氏規模6.7地震情況（共同社。美聯社提供）

(台灣英文新聞/吳東文 台北報導)日本北海道今（6）日清晨發生芮氏規模6.7地震，新千歲機場則四處玻璃散亂、浸水，因此今天整天都關閉維修。

以下為各大飛往台灣和香港之航空公司，在台灣時間2018年9月6日上午9點50分截稿時，公佈的最新消息。詳細情形請點進超聯結確認。

1、華航

因受今日凌晨北海道地區發生地震影響，札幌新千歲機場(CTS)暫時停止運作，本公司9月6日往返新千歲機場之航班將全數取消。

相關航班狀態將陸續更新，提醒旅客多利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新資訊，掌握最新航班動態。感謝您的理解與配合。

2、長榮

2018年9月6日 (星期四) 00:00 ~ 23:59在札幌 (CTS) 出發的航班
班機編號 出發地 目的地 表定 最新動態 航班狀態 備註

BR165

札幌 (CTS)

台北 (TPE)

2018年9月6日
13:00 - 出發

2018年9月6日
16:20 - 抵達

-

取消

-

BR115

札幌 (CTS)

台北 (TPE)

2018年9月6日
16:00 - 出發

2018年9月6日
19:15 - 抵達

-

取消

-

 

 

抵達 : 札幌 (CTS)

2018年9月6日 (星期四) 00:00 ~ 23:59在札幌 (CTS) 抵達的航班
班機編號 出發地 目的地 表定 最新動態 航班狀態 備註

BR166

台北 (TPE)

札幌 (CTS)

2018年9月6日
06:55 - 出發

2018年9月6日
11:55 - 抵達

-

取消

-

BR116

台北 (TPE)

札幌 (CTS)

2018年9月6日
10:10 - 出發

2018年9月6日
15:00 - 抵達

-

取消

-

 

3、香港航空

札幌地震影響 – 香港航空航班最新消息

 

 

札幌新千歲國際機場（CTS）受地震影響影響而關閉。香港航空與日本當局密切溝通，以獲取最新消息。

 

香港航空以下航班將取消

 

日期

航班編號

航線

狀態

201896

HX690

香港至札幌

取消

HX693

札幌至香港

*當地時間

 

旅客前往機場前，請留意香港航空網站www.hongkongairlines.com實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊航班提示服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

 

香港航空對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。詳情請參考「特別票務安排」。

 

為了保障乘客行程獲妥善安排，建議乘客於香港航空網站www.hongkongairlines.com使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。乘客若是經旅行社購票，請聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。 

4、國泰航空

最後更新: 2018年9月6日 9:00 香港時間 (GMT+8)

由於札幌一帶受地震影響及新千歲機場關閉，國泰航空／國泰港龍航空由即時起豁免乘客重新訂位、更改航點及取消行程之費用。此項特別豁免適用於所有2018年9月6日或以前經由全球辦事處發出，於2018年9月6日至9月8日期間涉及札幌（CTS），並已確認機位之國泰／國泰港龍航空機票。

1. 國泰／國泰港龍航空機票

a. 取消行程／退票

  • 免取消行程及退票之費用。
  • 如乘客未有依時辦理登機手續（no-show），將不獲豁免有關費用。
  • 所有機票包括不可退款的機票。

b. 重新訂位／更改航點

  • 您的行程須於2018年9月6日至9月8日期間涉及札幌（CTS），並須於2018年9月8日或以前及出發前提出有關要求。
  • 如乘客未有依時辦理登機手續（no-show），將不獲豁免有關費用。
  • 更改後的出發日期必須為2018年10月6日或以前，並須受艙位供應限制，機票有效期亦將作相應調整。
  • 重新訂位的航段須受有關票價條款所限制，例如就限載期（blackout dates）、適用航班、平日／周末行程、中途停留附加費及其它旺季／淡季而收取或退回之有關差額（如適用）
  • 如原定出發之機票已過期，重發機票的費用可獲豁免。
  • 更改航點往返或途經任何國泰／國泰港龍航空網上航點須受艙位供應、機票／稅務差價限制。

c. 團體票

  • 請聯絡您的旅行代理。

2. 「亞洲萬里通」之獎勵機票

欲知詳情：

 

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