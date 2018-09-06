札幌新千歲機場最新消息看這裡

(台灣英文新聞/吳東文 台北報導)日本北海道今（6）日清晨發生芮氏規模6.7地震，新千歲機場則四處玻璃散亂、浸水，因此今天整天都關閉維修。

以下為各大飛往台灣和香港之航空公司，在台灣時間2018年9月6日上午9點50分截稿時，公佈的最新消息。詳細情形請點進超聯結確認。

1、華航

因受今日凌晨北海道地區發生地震影響，札幌新千歲機場(CTS)暫時停止運作，本公司9月6日往返新千歲機場之航班將全數取消。 相關航班狀態將陸續更新，提醒旅客多利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新資訊，掌握最新航班動態。感謝您的理解與配合。

2、長榮

札幌地震影響 – 香港航空航班最新消息 札幌新千歲國際機場（CTS）受地震影響影響而關閉。香港航空與日本當局密切溝通，以獲取最新消息。 香港航空以下航班將取消： 日期 航班編號 航線 狀態 2018年9月6日 HX690 香港至札幌 取消 HX693 札幌至香港 *注: 當地時間 旅客前往機場前，請留意香港航空網站www.hongkongairlines.com實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。 香港航空對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。詳情請參考「特別票務安排」。 為了保障乘客行程獲妥善安排，建議乘客於香港航空網站www.hongkongairlines.com使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。乘客若是經旅行社購票，請聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

4、國泰航空

最後更新: 2018年9月6日 9:00 香港時間 (GMT+8) 由於札幌一帶受地震影響及新千歲機場關閉，國泰航空／國泰港龍航空由即時起豁免乘客重新訂位、更改航點及取消行程之費用。此項特別豁免適用於所有2018年9月6日或以前經由全球辦事處發出，於2018年9月6日至9月8日期間涉及札幌（CTS），並已確認機位之國泰／國泰港龍航空機票。 1. 國泰／國泰港龍航空機票 a. 取消行程／退票 免取消行程及退票之費用。

如乘客未有依時辦理登機手續（no-show），將不獲豁免有關費用。

所有機票包括不可退款的機票。 b. 重新訂位／更改航點 您的行程須於2018年9月6日至9月8日期間涉及札幌（CTS），並須於2018年9月8日或以前及出發前提出有關要求。

如乘客未有依時辦理登機手續（no-show），將不獲豁免有關費用。

更改後的出發日期必須為2018年10月6日或以前，並須受艙位供應限制，機票有效期亦將作相應調整。

重新訂位的航段須受有關票價條款所限制，例如就限載期（blackout dates）、適用航班、平日／周末行程、中途停留附加費及其它旺季／淡季而收取或退回之有關差額（如適用）

如原定出發之機票已過期，重發機票的費用可獲豁免。

更改航點往返或途經任何國泰／國泰港龍航空網上航點須受艙位供應、機票／稅務差價限制。 c. 團體票 請聯絡您的旅行代理。 2. 「亞洲萬里通」之獎勵機票 欲知詳情： 請密切留意「亞洲萬里通連結將於新視窗開啟，有關網站服務由外部營運商提供，並可能與國泰航空的無障礙網頁政策不相同」網頁。

請致電馬可孛羅會+852 2747 5500或「亞洲萬里通」服務熱線+852 2747 3838。

請於兌換航空獎勵之一般條款閱覽「亞洲萬里通」條款及細則連結將於新視窗開啟，有關網站服務由外部營運商提供，並可能與國泰航空的無障礙網頁政策不相同。

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