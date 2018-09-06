日本北海道強震　外交部：目前無國人傷亡消息

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）日本北海道地區今（6）日凌晨發生規模6.7級的強震，導致房屋倒塌、道路下陷，山區引發土石流等災情，外交部周四上午表示，目前尚未有國人傷亡訊息傳出，總統府隨後也表達慰問之意。

根據日本廣播協會（NHK）報導，目前已知有125人受傷，20人疑似失蹤。

日本西部還尚未自25年來最強的颱風「燕子」平復，北部北海道地區週四凌晨3時8分又發生規模6.7級的強震。地震導致部分地區房屋倒塌、道路下陷龜裂，目前島上有270餘萬戶停電，鐵公路交通停駛 ，新千歲機場也封閉，國內及國際線均暫停起降。

此外，北海道南部山區有嚴重土石流發生，造成若干人員受傷。

外交部表示，據駐札幌辦事處初步回報，目前並未有我國僑民、留學生及旅日國人傷亡訊息傳出。後續尚可能有餘震發生，駐處將持續密切注意災情並提供國人必要協助。

外交部已透過臺灣日本關係協會向日方表達政府的關心及慰問之意，並願提供必要協助。

總統府隨後也發表聲明，表示總統蔡英文在得知日本遭地震重創後相當關心，並指示外交部儘速了解我國在日本僑民、旅客的安危情形，適時提供必要協助。

根據總統府，蔡總統也指示外交部向日方轉達她與臺灣人民的關切及慰問，期盼地震所帶來的災情能夠降到最小，也盼日前風災受損地區能儘快恢復生活，日本的朋友們都能平安。

外交部提醒前往北海道地區旅遊的國人，務必隨時關注相關災害警報及交通資訊，並注意旅遊安全。倘有急難情況發生，可撥打駐札幌辦事處急難救助電話 08014602568。