(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日本北海道今（6）日清晨發生芮氏規模6.7地震，由於火力發電廠全數關閉，導致北海道全境大停電。日本中央政府已下達命令，要求儘快恢復電力供應。爲了方便人在當地讀者對照參考，下文一律使用日本時間，請見諒。

根據日本氣象廳發佈之新聞稿，今日上午3點7分，日本北海道胆振地區，發生芮氏規模6.7地震，地震深度為37公里，札幌附近的千歲市，出現6級地震。新聞稿呼籲，請勿在非必要情況下，進入危險場所。另外，不需擔心海嘯。

氣象廳警告，今後一周内，還可能發生6級左右的地震，尤其在這兩三天之内，容易發生強力餘震。

根據《NHK》，北海道電力公司在今早6點舉行記者會，表示除了地震導致苫東厚真火力發電廠緊急停止外，由於該發電廠停擺，導致道内電力供需平衡崩潰，連帶其他發電廠也停止，因此北海道目前全境目前發生大規模停電。電力公司表示，目前會先以水力發電廠，應付電力需求。

緊急更新 ：北海道供電要一周後才能恢復正常

對此，根據《NHK》8點36分刊登的另一篇報導，日本經濟產業大臣世耕弘成向記者表示，目前北海道電力，會先由水力發電厰供應，等到苫東厚真火力發電廠恢復後，其他火力發電廠就可跟著恢復正常運作。世耕說，已責成公司在幾小時内，全面恢復電力供應。

綜合北海道當地大報《北海道新聞》兩篇報導，受到地震影響，札幌市地鐵、路面電車、以及JR北海道列車，都因檢查相關設備狀況，而暫停營運，而新千歲機場則四處玻璃散亂、浸水，因此今天整天都關閉維修。另外，根據報導引述國土交通省消息，北海道中央巴士公司（北海道中央バス）及函館巴士公司（函館バス），都暫停營運。

最新消息：北海道全境所有公共電話免費使用！

北海道淩晨發生芮氏規模6.7地震 全境停電交通大亂