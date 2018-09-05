華泰瑞苑 攜手頂級戶外傢俱品牌 7OCEANS

依傍墾丁大尖山及大灣的華泰瑞苑，擁有無盡蔚藍和遼闊綠意，是墾丁度假飯店新指標。華泰瑞苑的整體設計理念以「與自然共處」為主軸，並將台灣傳統文化元素和諧地融入細緻的建築工法中，曾於2014年拿下全台唯一德國紅點設計獎，更於2017年成為全台唯一獲選加入Design Hotels™的度假設計飯店。為帶給住客更多不同以往的度假體驗，今年更與台灣頂級戶外傢俱品牌 7OCEANS合作，將多款顏色鮮豔的戶外傢俱擺放於戶外泳池畔，與藍天白雲、如茵草地構築出一幅多彩繽紛的度假新印象。

7OCEANS擁有近40年的戶外傢俱製作經驗，其獨家專利高強度編織材料Solarttex®與細緻的手工編織技術，使其產出的傢俱都能通過極端戶外氣候的考驗，並以前衛現代的設計與卓越高端的品質，讓 7OCEANS成為眾多私人遊艇、頂級豪宅、都會露台、五星級酒店及風格餐廳指定選用戶外傢俱品牌。今年華泰瑞苑邀請 7OCEANS進駐「EXPLORER -17 探險者17號、KEPLER POUF 克卜勒、ＭARINA 小艇」三個高彩度編織系列，其設計靈感來自於對外太空與未知事物的想像，將每個人心中的小王子完全釋放。三系列商品即日起至2018年11月10日（六），置放於華泰瑞苑戶外泳池畔供住客體驗使用，並搭配池畔販售的季節水果冰棒及綜合果汁，讓華泰瑞苑成為旅人心靈的居所，並體驗設計融入度假生活的美好感受。

感受戶外、享受悠閒生活是華泰瑞苑與 7OCEANS的共同理念，華泰瑞苑也在今年度盛重推出全台獨家「全包式在地旅遊行程」，有別於一般台灣度假飯店配套行程，「全包式在地旅遊行程」無需費時費力自行規劃、不用額外加價，就能一次擁有住宿、餐飲及參加高達20種館內外活動，深入體驗恆春半島多樣且獨有的精彩風情與文化。雙人住宿海景客房三天二夜起，包含雙人兩天早餐、兩天晚餐、一天午餐，每人每晚NT$6,000+10%起，在忙碌日常生活之餘，華泰瑞苑與 7OCEANS邀您給自己和家人、朋友一段充滿笑聲的假期，看見墾丁不一樣的面貌。