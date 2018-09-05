富邦藝術基金會邀您與藝術面對面 手風琴演奏、鋼彈雕塑藝術欣賞

揮別酷暑，長期與「富邦藝術基金會」合作的「富藝旅台北大安」 將以手風琴音樂與鋼彈雕刻藝術迎接清爽快活的初秋！ 富邦藝術基金會自2016年起即邀請來自世界各國的藝術家進駐旅 店，希望透過旅客與藝術家多元型式的互動，傳達藝術生活化理念。

手風琴演奏 旅店空間新體驗

即日起至9/13，藝術家張瀚中將於周一到周四，下午4點到5點 ，於「富藝旅台北大安」多功能展區進行現場演奏， 邀請民眾在獨特氛圍的選品空間中，感受手風琴多變優美的旋律！

藝術家張瀚中，暱稱阿雞。2017年以「十九兩樂團」 獲得金音獎「最佳新人獎」，並以手風琴樂手獲得「最佳樂手獎」。 透過富邦藝術基金會邀請，首度參與進駐計畫的張瀚中， 本次將於進駐期間定期舉辦音樂演出活動，並進行兩場「 阿雞的音樂小客廳」表演，不同於過去在街頭、Live House、國家音樂廳與小巨蛋等場域演奏， 張瀚中表示旅店多功能展區空間開放， 表演者與聽眾們較無舞台界線區隔， 他相當期待以不同演奏安排與聽眾產生全新火花！

常於網路尋找靈感的張瀚中，將各式趣聞或奇談以獨有的幽默方式， 轉化為歌曲元素， 並使用說唱方式在十九兩樂團的表演中傳達給大眾，9/28音樂小 客廳也同步邀請十九兩樂團到現場， 為旅客帶來輕鬆愉快的音樂饗宴！

鋼彈雕塑藝術 文化商品新思考

除了9月精彩的手風琴演出，藝術家林俊彬也將於9/10-11/ 30進駐富藝旅台北大安，並於旅店公開創作， 以鋼彈模型的零件為雕塑材料，轉化成立體山水藝術作品， 希望透過再製概念使觀者進一步思考流行文化與藝術價值。豐富的藝術活動邀請喜愛品味生活的民眾前往參與， 歡迎把握與藝術家面對面對談的機會， 理解更多藝術與生活的美好眼光！ 更多詳情歡迎瀏覽富邦藝術基金會官網或臉書搜尋「富邦藝術基金會」。