王朝大酒店「延禧小食」莫蘭迪色專屬點心

看準古裝宮廷劇「延禧攻略」話題持續發燒，台北王朝大酒店旗下中餐廳玉蘭軒順勢推出「延禧小食」，每份售價200元。玉蘭軒主廚駱林榮依劇中類似「莫蘭迪色」為發想，將餐廳四款人氣點心商品包裝後成為「延禧小食」，包括「心太軟」、「桂圓糯米糕」、「荷香珍珠雞」以及「紅豆涼糕」，四款點心擺設成劇中娘娘最愛的飯後小食，整體色系完全符合「莫蘭迪色」的概念，要讓「延禧攻略」的戲迷們一同嚐鮮，感受娘娘們用餐的尊榮感。

「心太軟」是一道著名的上海甜點，主廚手工將紅棗去核後，使用Q彈的糯米當成內餡，再用冷油油煎，炒糖需要一定火侯，紅棗在油鍋中隨著溫度升高，表皮變成光滑，外觀呈現鐵鏽紅色調，如同每位娘娘完美無暇的貴氣妝容，精緻的小點心吃起來甜滋滋的，讓人娘娘心爆棚。

「桂圓糯米糕」屬於養生港點，具有活血保暖、強健脾胃的特性。主廚將桂圓浸泡在蘭姆酒裡，與蒸熟的糯米一同拌勻，再放入模型中壓實，冷卻後切成小塊，色調呈現厚實的土黃色系，小巧的設計讓賓客在食用時，彷彿像劇中娘娘般的優雅。

「荷香珍珠雞」是一道粵式經典點心，主廚將淡雅的綠荷葉包覆香氣撲鼻的糯米糕，蒸到熟透的糯米糕裡放著軟嫩的雞腿肉，口感扎實不油膩，雞腿肉的香氣還帶有荷葉的清香，墨綠色的外觀，讓人聯想到娘娘的服裝細節，荷葉的線條如同精緻的刺繡，讓人驚豔。

「紅豆涼糕」為知名的港式點心，使用自製蜜紅豆入餡，口感扎實美味。將紅豆煮熟搭配蓮藕粉漿及椰漿熬煮，靜置一個半小時後，再裹上椰子粉增添香氣即可食用。灰中帶紅的色調如同劇中每位娘娘們低調卻奢華的配件，雖然外觀樸實，但內在卻十分有戲，是一道值得細細品嚐的甜點。玉蘭軒訂位專線：02-2719-7199#3366。