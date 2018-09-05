富邦證券搖滾30  幸福企業家庭日  

富邦證券歡慶三十週年，於年初至今已展開一系列回饋客戶的活動， 9月9日更將於新莊棒球場舉辦家庭日活動，邀請客戶、 員工及眷屬共襄盛舉，當天亦是富邦悍將「G!POP流行音樂節」 主題日，於球賽結束後由搖滾教父天團「伍佰&China Blue」壓軸登場，帶來精彩的演出。 富邦證券總經理程明乾表示，過去30年的經營成果都是靠著所有員 工一步一腳印努力而來，在三十而立的前夕， 我們選擇舉辦員工家庭日為慶祝活動拉開序幕， 也帶領所有員工共同為下一個30宣示， 富邦證券將會秉持以客為尊的核心精神，繼續引領30，創新未來。

這次幸福家庭日活動，富邦證券邀請客戶、 員工及眷屬一起欣賞富邦悍將對上中信兄弟精彩賽局外， 當日將於新莊棒球場二樓舉辦粉絲團按讚送禮活動， 歡迎球迷前往參與將好禮帶回家。 富邦證券並將首次曝光富邦理財悍將機器人， 歡迎球迷於活動現場與富邦理財悍將同框拍照打卡上傳至富邦證券富 貴財神幫粉絲團，「#富邦證券搖滾30」，即有機會抽中悍將9/ 28門票2張。9/9賽後將由女神唱將朱俐靜及搖滾教父天團「 伍佰&China Blue」壓軸登場，現場熱情開唱，讓客戶、 員工及眷屬共同感受富邦悍將主場觀賽的熱烈氣氛外， 更共度一場音樂棒球盛會。

打造讓員工值得依靠、 感到幸福的工作環境一直是富邦證券努力的目標，程明乾表示， 員工是企業最重要的資產，更是企業前進的動力， 在三十而立的前夕，特別招待所有在富邦證券工作滿30年的資深員 工，除了看球賽還有專屬美食套餐， 讓員工與家人共享這一刻的榮耀。

富邦證券鼓勵員工在努力工作之餘也能兼顧身體健康與家庭， 舉辦幸福家庭日活動， 就是希望能創造員工與家人難忘的家庭回憶外， 更藉由活動讓客戶及員工眷屬都能更了解富邦證券正向力量的精神。 誠摯邀請富邦證券所有客戶、員工及眷屬們一起參與9月9日幸福家 庭日活動，一起慶祝富邦證券30周年，一起為悍將加油!