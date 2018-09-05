新北敬師單曲「瘋狂教室」首播  

新北市教育局於今(5)日舉辦敬師茶會， 現場首次曝光專為敬師製作單曲「瘋狂教室」，另邀請今年度3位師 鐸獎得獎教師分享私房故事，並欣賞學生手機短片徵選第一名作品「 心視角」，更由知名插畫家-蓋彼跨刀設計， 推出全國首款互動遊戲「教師體質掃描機」。

教育局長林奕華表示，最新的親子天下2018年縣市教育力調查， 新北市於「教學力」面向排名全國第一， 顯示各校在教材及教學方法創新、 新課綱的準備及教學品質的提升等成果都獲得肯定！ 在此向全市老師們致上最深的敬意與感謝，因為有你們， 新北教育變得更好，祝福全市的教師們：教師節快樂！

會中播放「心視角/一生最愛師」學生手機短片第一名， 莊敬高職蘇瑩姍同學作品「心視角」， 以學生的角度來拍攝老師亦師亦友的陪伴， 並感謝老師用笑容帶領著大家走過這三年；另邀請敬師單曲「 瘋狂教室」作曲者，南強工商鄭耀老師現場演出， 呈現教師不同的面貌，表達對教師守護學生的青春歲月， 最真摯的感謝！

3位獲得教育部師鐸獎教師，其中， 永平高中劉淑芬校長投入教職已26年，先後至尖山國中、 忠孝國中及永平高中3所學校服務，任內致力經營充滿「愛、 希望與榮耀」的學校，並傾聽教師內心的聲音， 透過教師的課程發展與合作， 讓全校學生因推動國際教育而成長受惠，劉淑芬常說：「 做別人的事，學自己的功夫」，讓共事合作的組長、 主任們謹記在心，當時多做的事，都變成自己的能力； 瑞芳高工張文憲教師奉獻教育已25年， 為偏鄉弱勢的技職孩子架起一把梯子，不放棄任何一個學生， 連續指導學生參與各項全國競賽，共累積技藝競賽1銀、5金手、 8優勝，此外，在全國科學展覽、 全國專題競賽等全國冠軍計35件得獎作品； 後埔國小邱文良主任從事教育工作已22年，主張親師生為先， 充分支援教學，採取僕人及學習領導的服務模式， 營造富有人味的友善校園，並從「服務學習」和「學習服務」 的工作中，幫助自己和親師生共同成長。

本年度以「新北謝師~Say Yes Go」為敬師月活動主軸， 透過9月系列活動傳達對全市教師的謝意與敬意。 其中除了給每位老師敬師禮券1,000元、 京都念慈庵喉糖一包以外，四大超商聯合推出咖啡優惠， 也為新北市老師找幸福，舉辦海陸未婚聯誼、免費按摩及電影欣賞， 以及更多文化場館及民間商家優惠來慰勞辛苦的老師。