活化校園老舊空間「Skills for U-技職國手活化老舊校園」  

技職國手打造複合式藝文教學展演貨櫃，今（5） 日於新北市大鵬國小舉行啟用典禮， 邀請國際技能發展協會黃偉翔執行長、各領域技職國手、新北市朱立 倫市長、 萬里區謝文祥區長等來賓參與及見證新北市如何讓技能與社會對話。

市長特別表示，感謝技職國手發揮專業技術來活化老舊校園， 是技職人發揮專長及回饋社會的最好典範， 也感謝基金會特別邀集參與國際技能競賽歷屆國手成立「 Skills For U團隊」，推廣「用技能與社會對話」理念，關注不山不市學校， 利用各種專業技能協助學校活化老舊空間及改造學校環境， 並讓在學的高職學生共同參與，發揮市府、 教育及民間共同合作效益，更是本市推動技職教育成果的最佳展現。 此外Skills for U入選今年國際技能組織（WSI） 推出的全球社會企業家培訓計畫（BeChangeMaker）前 12名，有機會爭取前5名寶座，期待臺灣的技能價值能被國際社會 看見。

新北市首創與國際技能發展協會共同推動「Skills for U-技職國手活化老舊校園」計畫， 修繕行動結合了新北市淡水商工及臺北市松山工農學生共同參與， 透過對應領域專長國手帶領及協助技職學生成長，發揮技能價值， 用技術回饋社會。此外， 透過國際技能發展協會與大鵬國小簽署合作意向書， 建立雙方長期合作關係，加強落實教育合作效益及永續發展。 本次複合式藝文教學展演貨櫃將於10月參與「2018雜學校- 亞洲最大學習創新博覽會」， 期能透過宣傳及展覽造成社會迴響並產生共鳴， 讓技職教育創新精神被看見！

新北市教育局表示，新北市多年深耕技職教育下， 成為各縣市技職教育領頭羊，其中規劃建置職業試探暨體驗教育中心 ，迄今已完成建置15所，達成新北市職業學校產學合作校數比率達 100%，培育金手獎及優勝菁英共429位，就是要讓新北學生能 認識工作世界並深化職業技能， 並鼓勵所有技職人持續自我累積技術與專業，發揮所長及回饋社會。