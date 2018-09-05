證交所與瑞信再度攜手 合辦科技投資論壇

臺灣證券交易所與瑞士信貸，9月5日至7日於台北共同舉辦第19屆「瑞信亞洲科技論壇」，此次活動為雙邊自2009年來第10次合作，活動吸引近300位機構投資人與逾110家企業代表出席，其中來自台灣企業有82家，除了科技相關產業，包括半導體、電子零組件、電信等；亦涵蓋金融、紡織及民生消費等非科技產業。本論壇為亞太科技業者與全球投資人年度盛會，透過上市公司與投資人雙向交換意見的機會，讓全球機構投資人看見臺灣優質企業。

臺灣證券交易所總經理簡立忠向全球機構投資人說明台灣股市的實力與深度。他表示：「儘管全球市場在今年呈現跌勢，但台灣股市依然表現出色，截至 8 月 31 日為止的漲幅為 3.96%，超越亞洲其他股市。台灣上市公司具備穩健的基本面，2018 年上半年的整體營收與稅前淨利分別為新台幣 13.6 兆與 1.9 兆元，較去年同期增加 8.3% 與 17.5%。」

簡總經理並補充：「為了吸引國際長期資金進駐，金管會於今年 4 月公佈新版公司治理藍圖。證交所亦鼓勵上市公司強化資訊揭露、深化企業治理文化並維護投資人關係。」

證交所近年來秉持「立足臺灣，放眼全球」的信念，不遺餘力地於海內外進行引資活動，讓更多企業及投資人參與資本市場。截至今年證交所已陸續於日本、韓國、新加坡及香港辦理海外引資活動，引發全球機構投資人熱烈迴響，顯見全球近期資本市場變化劇烈下，國際投資人依然對於我國優質上市公司表達濃厚的興趣，持續關注臺灣資本市場的發展。證交所將以增加市場之資金量能，擴大規模，活絡交易視為首要任務。