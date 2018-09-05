ULTRA Taiwan 最終表演名單釋出　這週末大佳河濱公園好嗨

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）全球電子音樂節ULTRA Taiwan即將於這個週末（8日、9日）展開，知名國際音樂人將來台同歡，包含重量級DJ如 Alan Walker、DJ Snake、Marshmellow等。

國際盛大電子音樂節 Ultra Music Festival（UMF）歷經五年的時間，從原先較小型的 Road to Ultra Taiwan（RTU）升級而來，將於8日及9日的大佳河濱公園展開為期兩天的電音派對。

今年 ULTRA Taiwan已公布精彩的表演名單，包含 Alan Walker、DJ Snake、Marshmellow、GALANTIS等國際知名DJ，其中，由 Axwell、Steve Angello與 Sebastian Ingrosso三位共組的人氣瑞典電音團 Swedish House Mafia（SHM）也將和樂迷見面。

主辦單位也於今（5）日公布，8日當天台北市長柯文哲也將化身音樂騎士現身大佳河濱公園，由柯壓軸出場，並與美國UMF團隊操刀設計的Main Stage與國際DJ同台。

柯文哲表示，台灣每年舉辦Road to Ultra都交出亮眼成績，今年升級ULTRA Taiwan不僅是讓台灣音樂活動正式晉身國際行列，更讓台灣樂迷的熱情能被全球看見。