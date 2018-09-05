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蔡總統日文發文慰問颱風災情　日網友洗版讚爆

燕子颱風侵襲日本，導致各地出現災情，大阪關西機場，甚至不知何時能恢復正常營運。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/09/05 16:45
總統蔡英文21日中午針對我國與薩爾瓦多斷交發表重要談話

總統蔡英文21日中午針對我國與薩爾瓦多斷交發表重要談話 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/吳東文 台北報導)燕子颱風侵襲日本，導致各地出現災情，大阪關西機場，甚至不知何時能恢復正常營運。對此，蔡英文總統特別在推特上，中日雙語發文，表達慰問之意。

蔡總統表示，對日本受災民衆，至上慰問之意，並強調我國民衆感同身受。文章最後，總統鼓勵日本民衆加油， 面對天災。

對此，有日本網友回應，感謝蔡總統慰問，並表示不會忘記台灣恩情。另外，也有使用中文網友呼應蔡總統推文，鼓勵日本民衆堅強。

蔡總統日文發文慰問颱風災情　日網友洗版讚爆

以下是稍早相關報導：

【燕子颱風】關西機場最新資訊看這裡

燕子颱風重創關西機場　尚不知何時可恢復正常運作

燕子颱風持續北上　北海道交通大亂
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蔡英文
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