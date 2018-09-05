(台灣英文新聞/吳東文 台北報導)燕子颱風侵襲日本，導致各地出現災情，大阪關西機場，甚至不知何時能恢復正常營運。對此，蔡英文總統特別在推特上，中日雙語發文，表達慰問之意。

蔡總統表示，對日本受災民衆，至上慰問之意，並強調我國民衆感同身受。文章最後，總統鼓勵日本民衆加油， 面對天災。

台風21號對日本關西地區造成嚴重災情，在此對受災民眾至上慰問之意。

日本近日遭遇颱風、豪雨等災害襲擊，頻繁遭遇自然災害的台灣人民感同身受。

日本的朋友，一起加油！ — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2018年9月5日

台風21号は日本の関西地方を中心に甚大な被害をもたらしています。被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。日本では最近、台風や豪雨被害が相次いでいます。たびたび自然災害に見舞われる台湾の住民にとって、この状況は決して他人事ではありません。日本の皆さん、共に頑張りましょう！ — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2018年9月5日

對此，有日本網友回應，感謝蔡總統慰問，並表示不會忘記台灣恩情。另外，也有使用中文網友呼應蔡總統推文，鼓勵日本民衆堅強。

蔡總統日文發文慰問颱風災情 日網友洗版讚爆

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