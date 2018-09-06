不再霧煞煞！成功者的8特質 讓你離成功僅一步之遙

（台灣英文新聞／ 蔣佩庭 綜合外電報導）你對日復一日的工作感到迷惘嗎？看著逐漸遠離的夢想，感到喪氣嗎？其實你與那些赫赫有名的大人物之間的不同，只差了8件事。

美國視覺行銷大師理察．聖約翰，訪談500位各領域傑出人士，歷經10年，歸納出成功人士有的8個特質，出版了《成功者的8個特質：持續這8件事，預約十年後的名利雙收》​獲得廣大迴響！

因此，商業新聞媒體《Business Insider》替大家歸納出了作者提到的8要點，讓你毫無起色的事業逆勢上揚，離成功只剩一步之遙。

1.成功人士對自己的工作充滿熱情

作者，聖約翰表示，這世界上有兩種人：「奮鬥家」和「尋求者」。

奮鬥家從小對人生就有清楚藍圖，老虎‧伍茲就是很好的代表。

然而實際上，大部分的人都是尋求者，所以我們需要花時間尋找自己真正有熱情的事物。

因此聖約翰告訴大家，若你願意為了一件事情勞神勞力卻不要一點收入時，那麼它很有可能就是你熱情的所在！

2.成功人士可以在自己的工作中獲得樂趣

書中說道，歐普拉的上班時間是清晨5點到晚上9點，工時長得驚人！但因為她在工作中有獲得相當的樂趣，所以不會因為長工時而燃燒殆盡。

作者提醒大家，「80/20」工作模式是個很好的方法─工作中的80%很愉快，其餘20%很嚴肅。

3.成功人士懂得聚焦

要取得成功，在專一領域中有個特定焦點非常重要。

作者說道，我們的腦袋每天會思考上百萬件事情，但我們卻無法在所有事情上面取得成功，因為光是在一件事情上面要有所成就已經很困難了。

4.成功人士跨出舒適圈

維珍集團（Virgin）理查•布蘭森：「無論你在做甚麼，你只要記得把自己推出舒適圈！」然而，要踏出舒適圈，你必須克服羞怯、懷疑、恐懼。

以下是7種具體方式可幫助你將自己推往成功：

用目標激勵自己 用挑戰激勵自己 用最後期限激勵自己 用自我約束激勵自己 借鏡他人激勵自己 用競爭激勵自己 替自己找個魔鬼訓練師和心靈導師激勵自己

5.成功人士有著絕妙的點子

聖約翰認為成功的關鍵是「創造力」，他將創造力水平與藝術水平相比擬。

以下是８種獲得新想法的方法：

找到問題，因為許多重要的想法都是來自於日常生活中的問題 留心觀察生活周遭的事情 豎起耳朵聆聽生活周遭的事情 發問帶來新想法 利用舊的想法，創造出全新觀點 反省錯誤，因為錯誤會帶來全新的想法 將不一樣的觀點連結起來 記得把你的想法記錄下來

6.成功人士不斷鞭策自己

作者說道，成功的人會追求進步，除此之外，應該要把更多的焦點擺在優勢而非弱勢，因為雖然樣樣比不過人，但你卻是某領域的專家！

7.成功人士替他人帶來價值

聖約翰說道，仔細思考你的服務對象是很重要的，而當你確定了對象之後，你必須要清楚知道你可以帶來甚麼樣的特殊價值。

而當你不再自私地只把目光放在自己身上，而是把注意力放在如何服務他人時，你也為成功做好了準備。

8.成功人士堅持不懈

「失敗令人痛心，但面對失敗你可以做兩種決定─讓失敗成為你的學校，還是喪禮。」

聖約翰透過訪問發現，要成功平均得花上十年的時間，且失敗不可避免，如何面對將會是最關鍵的一步。​

成功者的8個特質 ▼影片來源：YouTube​ TED-Ed

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