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不再霧煞煞！成功者的8特質 讓你離成功僅一步之遙

美國視覺行銷大師理察．聖約翰、訪談500位各領域傑出人士、歷經10年、歸納出成功人士有的8個特質

By 蔣佩庭,台灣英文新聞
2018/09/06 10:57
維珍集團（Virgin）理查•布蘭森 (圖片來源: Flickr用戶Jarle Naustvik)

維珍集團（Virgin）理查•布蘭森 (圖片來源: Flickr用戶Jarle Naustvik)

（台灣英文新聞／ 蔣佩庭綜合外電報導）你對日復一日的工作感到迷惘嗎？看著逐漸遠離的夢想，感到喪氣嗎？其實你與那些赫赫有名的大人物之間的不同，只差了8件事。

美國視覺行銷大師理察．聖約翰，訪談500位各領域傑出人士，歷經10年，歸納出成功人士有的8個特質，出版了《成功者的8個特質：持續這8件事，預約十年後的名利雙收》​獲得廣大迴響！

因此，商業新聞媒體《Business Insider》替大家歸納出了作者提到的8要點，讓你毫無起色的事業逆勢上揚，離成功只剩一步之遙。

1.成功人士對自己的工作充滿熱情

作者，聖約翰表示，這世界上有兩種人：「奮鬥家」和「尋求者」。

奮鬥家從小對人生就有清楚藍圖，老虎‧伍茲就是很好的代表。

然而實際上，大部分的人都是尋求者，所以我們需要花時間尋找自己真正有熱情的事物。

因此聖約翰告訴大家，若你願意為了一件事情勞神勞力卻不要一點收入時，那麼它很有可能就是你熱情的所在！

2.成功人士可以在自己的工作中獲得樂趣

書中說道，歐普拉的上班時間是清晨5點到晚上9點，工時長得驚人！但因為她在工作中有獲得相當的樂趣，所以不會因為長工時而燃燒殆盡。 

作者提醒大家，「80/20」工作模式是個很好的方法─工作中的80%很愉快，其餘20%很嚴肅。

3.成功人士懂得聚焦

要取得成功，在專一領域中有個特定焦點非常重要。

作者說道，我們的腦袋每天會思考上百萬件事情，但我們卻無法在所有事情上面取得成功，因為光是在一件事情上面要有所成就已經很困難了。

4.成功人士跨出舒適圈

維珍集團（Virgin）理查•布蘭森：「無論你在做甚麼，你只要記得把自己推出舒適圈！」然而，要踏出舒適圈，你必須克服羞怯、懷疑、恐懼。

以下是7種具體方式可幫助你將自己推往成功：

  1. 用目標激勵自己
  2. 用挑戰激勵自己
  3. 用最後期限激勵自己
  4. 用自我約束激勵自己
  5. 借鏡他人激勵自己
  6. 用競爭激勵自己
  7. 替自己找個魔鬼訓練師和心靈導師激勵自己

5.成功人士有著絕妙的點子

聖約翰認為成功的關鍵是「創造力」，他將創造力水平與藝術水平相比擬。

以下是８種獲得新想法的方法：

  1. 找到問題，因為許多重要的想法都是來自於日常生活中的問題
  2. 留心觀察生活周遭的事情
  3. 豎起耳朵聆聽生活周遭的事情
  4. 發問帶來新想法
  5. 利用舊的想法，創造出全新觀點
  6. 反省錯誤，因為錯誤會帶來全新的想法
  7. 將不一樣的觀點連結起來
  8. 記得把你的想法記錄下來

6.成功人士不斷鞭策自己

作者說道，成功的人會追求進步，除此之外，應該要把更多的焦點擺在優勢而非弱勢，因為雖然樣樣比不過人，但你卻是某領域的專家！

7.成功人士替他人帶來價值

聖約翰說道，仔細思考你的服務對象是很重要的，而當你確定了對象之後，你必須要清楚知道你可以帶來甚麼樣的特殊價值。

而當你不再自私地只把目光放在自己身上，而是把注意力放在如何服務他人時，你也為成功做好了準備。

8.成功人士堅持不懈

「失敗令人痛心，但面對失敗你可以做兩種決定─讓失敗成為你的學校，還是喪禮。」

聖約翰透過訪問發現，要成功平均得花上十年的時間，且失敗不可避免，如何面對將會是最關鍵的一步。​

成功者的8個特質 ▼影片來源：YouTube​ TED-Ed

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