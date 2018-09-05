【燕子颱風】關西機場最新資訊看這裡

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)燕子颱風侵襲日本，關西機場大受損害，目前尚不確定何時恢復正常。對此，日本首相安倍晉三指示，要儘快讓機場恢復運作。

以下是各大航空公司，在台灣時間2018年9月5日下午2點30分截稿時的最新消息，但請注意之後相關規則可能變更，請點進超聯結確認。

1、華航

【華航航班異動及因應大阪關西機場水災票務資訊1400】



一、放大機型資訊



因應日本大阪關西機場水災，華航以下航班放大機型派飛，協助旅客疏運。



9月5日

CI178/179 桃園-高松來回航班 (原738改為A330派飛)

CI3150/151 桃園-名古屋來回航班 (原A330 改為747派飛)



9月6日

CI178/179 桃園-高松來回航班 (原738改為A330派飛)

CI154/155 桃園-名古屋來回航班 (原738改為747派飛)





二、航班異動資訊

9月6日航班異動如下，華航往返大阪航班全數取消。



桃園－大阪來回航班取消

CI156/157

CI152/153

CI172/173

CI158/159



高雄－大阪來回航班取消

CI166/167

CI176/177



旅客可於華航官網查詢航班動態、下載華航APP，及登錄行動簡訊通知，掌握最新航班動態。



三、改票作業辦法

1. 適用對象： 凡持2018年09月04日以前已開立且訂妥2018年09月04日(含)至2018年09月10日(含)以前往返大阪(KIX)之機位者。

2. 申請期限： 2018年09月10日(含)以前

3. 更改訂位/更改航點：

a. 若全程未使用之機票可依原訂位艙等改訂09月14日前（含）往返大阪(KIX)班機，免收更改訂位及改票手續費；但若改訂其他訂位艙等或更改自日本其他城巿往返，導致票價及稅金差異，仍需由旅客自付。

b. 已使用去程航班之機票，針對回程往返大阪(KIX)與臺灣之班機，更改9月10日前改由華航/華信航空其他日本航點往返，可免收票價及稅金差異。

c. 華航網站購買之機票，敬請與本公司各地客服中心聯繫，以免除更改訂位手續費用

4. 退票： 免收退票手續費 他航機票請洽他航辦理。 優待折扣票不適用本作業規定。 團體機票請聯絡旅行社。