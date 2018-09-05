【燕子颱風】關西機場最新資訊看這裡

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)燕子颱風侵襲日本，關西機場大受損害，目前尚不確定何時恢復正常。對此，日本首相安倍晉三指示，要儘快讓機場恢復運作。
以下是各大航空公司，在台灣時間2018年9月5日下午2點30分截稿時的最新消息，但請注意之後相關規則可能變更，請點進超聯結確認。
1、華航
【華航航班異動及因應大阪關西機場水災票務資訊1400】
一、放大機型資訊
因應日本大阪關西機場水災，華航以下航班放大機型派飛，協助旅客疏運。
9月5日
CI178/179 桃園-高松來回航班 (原738改為A330派飛)
CI3150/151 桃園-名古屋來回航班 (原A330 改為747派飛)
9月6日
CI178/179 桃園-高松來回航班 (原738改為A330派飛)
CI154/155 桃園-名古屋來回航班 (原738改為747派飛)
二、航班異動資訊
9月6日航班異動如下，華航往返大阪航班全數取消。
桃園－大阪來回航班取消
CI156/157
CI152/153
CI172/173
CI158/159
高雄－大阪來回航班取消
CI166/167
CI176/177
旅客可於華航官網查詢航班動態、下載華航APP，及登錄行動簡訊通知，掌握最新航班動態。
三、改票作業辦法
1. 適用對象： 凡持2018年09月04日以前已開立且訂妥2018年09月04日(含)至2018年09月10日(含)以前往返大阪(KIX)之機位者。
2. 申請期限： 2018年09月10日(含)以前
3. 更改訂位/更改航點：
a. 若全程未使用之機票可依原訂位艙等改訂09月14日前（含）往返大阪(KIX)班機，免收更改訂位及改票手續費；但若改訂其他訂位艙等或更改自日本其他城巿往返，導致票價及稅金差異，仍需由旅客自付。
b. 已使用去程航班之機票，針對回程往返大阪(KIX)與臺灣之班機，更改9月10日前改由華航/華信航空其他日本航點往返，可免收票價及稅金差異。
c. 華航網站購買之機票，敬請與本公司各地客服中心聯繫，以免除更改訂位手續費用
4. 退票： 免收退票手續費 他航機票請洽他航辦理。 優待折扣票不適用本作業規定。 團體機票請聯絡旅行社。
2、長榮
長榮航空因應燕子颱風改票退票作業辦法
- 適用對象：
- 持有長榮航空國際線2018年9月4日(含)至9月7日確認之機位，並已於2018年9月3日(含)之前所開立之機票，因燕子颱風導致班機被取消或異動之旅客。
- 申請期限：
- 2018年9月3日(含)至2018年9月17日(含)
- 更改訂位:
- 可改訂出發日2018年9月17日(含)之前長榮航空日本國際航線之任意航班，得免收價差/稅差及改票手續費一次。
- 若機票可使用效期已到，可於到期日後展延14天。
- 透過旅行社購買之機票，請先聯繫原開票旅行社協助辦理。
- 無限萬哩遊會員於上述申請期間內，申請與原酬賓機票/升等機位相同區間或條件之長榮酬賓機票改/退票或升等作業，免收過期哩程數及改/退票手續費一次，會員酬賓機票與使用哩程升等機位，請洽長榮航空處理後續更改。
- 退票:
- 以非自願退票辦理，退票免扣手續費。
- 團體旅客:
- 請逕洽原開票旅行社協助辦理。
- 免費/折扣機票：
- 如ID/AD/DM等，不在本辦法範圍內。
對於燕子颱風影響航班運作，造成旅客不便與困擾，長榮航空深感抱歉。
3、日航
感謝各位旅客選擇搭乘JAL航班。
因颱風21號（颱風燕子）影響(颱風路徑圖)， 目前航班異動如下。預計搭機旅客請務必於出發前再次檢查航班最新動態。
【9月5日】 ■抵達台灣的航班：
航班 航線 目前狀態 JL813 大阪⇒桃園 取消 (受颱風21號（颱風燕子）影響) JL815 大阪⇒桃園 取消 (受颱風21號（颱風燕子）影響)
【9月5日】 ■台灣出發的航班：
航班 航線 目前狀態 JL814 桃園⇒大阪 取消 (受颱風21號（颱風燕子）影響) JL816 桃園⇒大阪 取消 (受颱風21號（颱風燕子）影響)
4、ANA（原文為英文，此為節譯。一切以英文原文及ANA公佈最新消息爲主）
受到燕子颱風影響，大阪關西機場，自9月4日下午，全面關閉。
因此，ANA在5日到6日之間，所有起降關西機場的航班，都被取消。
無論航班是否真的有延誤或取消，旅客都有權在9月5日到9月11日之間，選擇其他航班，或是取消航班，不會加收費用。
另外，到9月10日之前，ANA起降關西機場的航班，都暫時無法販賣。
5、虎航
因應日本大阪關西機場遭受燕子強烈颱風侵襲，暫時無法提供服務，台灣虎航將配合提供因燕子颱風影響之行程更改原則，凡已購買台灣虎航2018年9月4日至2018年9月17日(含)期間往返桃園-大阪關西(航班編號IT210、IT211、IT212、IT213)及高雄-大阪關西(航班編號IT284、IT285)的旅客，可適用以下任一方案：
方案一，更改搭乘日期及航點：可更改航班至日本任一航點，且為2018年9月30日(含)前之尚可訂位航班，可免付更改手續費一次及免支付機票價差。
旅客若選擇方案一，必須於原訂搭乘航班出發時間至少六小時前完成航班更改，逾期恕無法做任何更動，並請主動聯絡台灣虎航客服中心(+8862-5599-2555)。為配合本作業辦法，台灣虎航客服中心2018年9月5日至2018年9月7日將延長營業時間至晚間22:00。非透過台灣虎航官網購票者，請逕洽原開票旅行社或開票平台協助辦理。
方案二，退費。旅客可選擇將本次退款保留在台灣虎航的信用帳戶中(存入原訂位代號PNR中)，保留的全數金額可於六個月內重新購買機票並完成搭乘；或選擇退款至原購票使用之信用卡中。選擇方案二的旅客，請於2018年9月16日下午18:00前完成線上申請(https://goo.gl/forms/q2gprTmNgrBjPrWJ3)，不須透過台灣虎航客服中心。
日本《NHK》報導，安倍在今（5）日上午，接受相關部會報告災情，並指示務必讓關西機場儘快重新運作。另外，他還在自己的推特上面強調，日本政府各部會，將攜手應對災情，並修復受損之基礎設施。
引き続き、各省庁が一体となって、災害応急対策、インフラの復旧に全力を挙げてまいります。 https://t.co/AyrsL4g896— 安倍晋三 (@AbeShinzo) 2018年9月5日
此外，他還説明巴士已進入關西機場接駁旅客，返回大阪市區，因此不久後旅客滯留問題，將得到解決。
25台のバスも既に関空内に到着し、まもなく大阪方面への移動も始まります。空港機能の早期復旧にも全力で取り組んでまいります。最大240万世帯で発生した停電は、2万人体制で夜を徹して作業を進め、これまでに120万世帯で電力供給を再開しています。 https://t.co/liEa2zBmJP— 安倍晋三 (@AbeShinzo) 2018年9月5日