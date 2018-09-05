實至名歸！大師廖慶松獲特別貢獻獎　努力提攜後輩不輕鬆

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第55屆金馬影展執行委員會於今（5）日召開會議，決定將「特別貢獻獎」殊榮頒發給資深剪接師廖慶松，肯定其專業工作能力，以及不遺餘力提攜後輩的無私精神。頒獎典禮將於11月17日（六）於台北市國父紀念館舉行。

資深剪接師廖慶松，被大家親切的稱為「廖桑」，是電影界中知名的剪接大師，同時也是資深監製、編劇，曾與侯孝賢、楊德昌、萬仁等優秀導演有密切的合作關係，並被譽為「台灣新電影的褓姆」。

近年有感於電影界人才斷層，廖慶松積極努力栽培後進，傳承實務經驗，從剪接、製片到教學，無一不參與，廖桑尤其擅長剪輯劇情片，然而紀錄片、短片、甚至學生電影，也都曾受惠於他。

這次「特別貢獻獎」由紀錄片工會、女性影像學會聯合推薦提名他，經過金馬執委會討論、投票，最後決定頒發給廖慶松，連金馬主席李安也推崇受獎人「當之無愧」。

雖然在影壇打滾數年，廖慶松的創作力依然十分旺盛，自去（2017）年七月至今，已剪輯二十多部作品。得知自己得獎後，他深感驚訝且謙虛地表示，我做的事情很簡單，只是幫忙看看片而已，只要幫得上忙的，我一定幫。

今年已68歲的廖慶松更笑道，我還有很多片要剪，等我八、九十歲，再拿終身成就獎。