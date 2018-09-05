援助太平洋島國醫衛　吳釗燮宣布200萬美元成立基金

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）正率團參與太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）年會相關活動的外交部長吳釗燮，今（5）日宣布政府將規劃美金200萬元的預算，設立特別醫療基金，提供太平洋友邦及國家醫療服務。

外交部週三發佈新聞稿，指出吳釗燮出席由諾魯總統瓦卡（Baron Waqa）召開的「永續發展目標（SDG 17）圓桌會議」，與論壇會員國及發展夥伴代表共同商討如何建立一個更強健的太平洋區域。

外交部指出，會中吳釗燮闡述臺灣長年對太平洋島國在農業、教育、醫衛及基礎建設上的貢獻，且為因應各島國對醫衛的迫切需求，吳釗燮也宣布設立總額美金200萬元（約新臺幣6千204萬元）的「臺灣/中華民國－太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，作為未來一年選派我專科醫療團隊赴論壇會員國進行醫療服務的經費。

外交部提及，此項基金是在我國既有定期派遣的醫療團隊外，特別提撥的專案經費，期盼針對論壇會員國當地特殊病症，指派我國專業醫療團隊前往服務，以改善太平洋地區人民的健康與福祉。論壇會員國可依據其特定需求，就近向我國大使館或代表處提出申請。

外交部指出，此一倡議受到出席會員國及發展夥伴代表熱烈的歡迎。

吳釗燮於9月2日至8日率團赴太平洋友邦諾魯，參與第49屆太平洋島國論壇年會相關活動。

太平洋島國論壇是一區域性國際組織，18個會員國包括澳洲、紐西蘭，以及臺灣在太平洋地區的六個友邦。

臺灣雖非太平洋島國論壇的會員，但自1993年迄今均以「臺灣／中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱，以發展夥伴（Development Partner）身分參與論壇相關活動。中國歷年則是以對話夥伴（Dialogue Partner）身份參與論壇。