推動家庭暴力防治　陳建仁盼臺灣成為亞洲典範

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）今（2018）年適逢我國施行《家庭暴力防治法》20週年，副總統陳建仁今（5）日出席活動時表示，希望臺灣在防治家暴力的行動上，能成為亞洲各國的典範。

衛生福利部週三舉辦「家暴防治20年活動開跑儀式」，盼透過一系列活動，讓民眾更加了解家庭暴力的預防及因應，也藉此宣示政府推動全民反家暴兒虐的政策及決心。

陳副總統於致詞時表示，臺灣實施《家庭暴力防治法》20年來，不僅引進民事保護令的制度，也建構了以被害人為中心的保護服務機制等，盼臺灣能扮演「起頭羊」的角色，在家庭暴力的防治上能夠「成為亞洲各國仿效的標竿。」

陳副總統提及，家庭暴力是全球性的問題，它不僅侵犯了個人的身體自由及人身安全，更是婦女、兒少、性別、老人及身心障礙者的人權的侵犯。近年來，暴力家庭的成因複雜化，又因家戶人口規模縮小以致支持系統及因應風險的能力減弱，因此需要社區力量及政府資源介入，及早辨識危機脆弱家庭，提供多重支持與服務介入來補足家庭功能，才能預防及解決暴力問題。

根據衛福部統計，臺灣的家庭暴力案件每年通報超過10萬件，其中百分之55是親密伴侶間的暴力，百分之17是其他四等親屬間的暴力，百分之15是直系血親卑親屬虐待尊親屬，而有百分之13是兒少虐待。

衛福部政務次長呂寶靜也表示，政府推動「零暴力、零容忍」的社區意識，透過民眾從社區集體參與的過程，將社區防暴推行至社會的各個角落，原本相關活動多是婦女參與，但近年來有越來越多的男性民眾共襄盛舉，「社區裡有更多的雞婆的、關心社區的民眾，我們就有機會預防或減少受暴孩子或家庭。」

呂寶靜提及，20年前，在一群婦女團體的積極倡議及立法委員的通力合作下，創造了亞洲第一部《家庭暴力防治法》，正式宣告「法入家門」的時代來臨，也開啟我國針對婦女人身安全保護法制的里程碑。

呂寶靜指出，未來衛福部希望將家庭裡的所有暴力風險因子，透過科技像是利用大數據系統進行資料分析，建立預測模式，相信對未來家暴預防及介入工作會有所幫助，也能將資料轉化成政策決定的支援。

配合今年活動，衛生部也推出家暴防治代言人「零豹ZERO」，並設置臉書專頁，分享家庭暴力防治的相關訊息及系列活動，強化國人對家庭暴力議題的重視。

▶︎ 衛福部推出家暴防治代言人「零豹 ZERO」（圖片來源：截圖自零豹 ZERO臉書專頁）