亞太商工總會助台新南向　積極爭取加入CPTPP二次談判

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）總統蔡英文於昨（4）日接見「亞太商工總會」（CACCI）會長伊納許維力（Jemal Inaishvili）與副會長莫迪（Samir Modi），強調台灣將持續推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等區域經濟整合，並盼雙方能加強合作關係，共促亞太地區的繁榮發展。

於昨日上午舉行的「亞太商工總會」會長及副會長接見會上，總統蔡英文率先致詞歡迎，肯定「亞太商工總會」對區域經濟合作的卓越貢獻，並表示「亞太商工總會」是亞太地區規模最大的工商組織，在推動亞太地區經濟合作及產業連結方面，都扮演非常重要角色。台灣一直以來也積極參與推動區域經濟整合，希望和各國一起為區域的永續及均衡發展努力。

蔡英文說明，亞洲在全球供應鏈上，向來占有非常重要的地位，也一直透過區域分工，跟全世界建立相當緊密的連結。但是近年來各國的限制貿易措施，對全球貿易帶來不確定，也對亞洲產生很大的影響。

蔡英文近一步強調，迎接這樣的挑戰，我們需要有更多積極的作為，像是推動貿易自由化及區域經濟整合，希望進一步透過貿易成長，帶動投資和經濟的成長。所以，政府將繼續秉持「追求最大化自由貿易」的基本立場，以及互惠公平的原則，積極支持且參與雙邊、區域或多邊的貿易談判，像是持續推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經濟整合，積極爭取參加第二輪談判。

蔡英文說明，希望「亞太商工總會」可以持續努力協助區域內的企業成長。而且，特別讓中小型企業、婦女還有年輕人，也能融入新一波的全球經濟發展。同時，繼續提升區域內的生產力及創新力，為區域永續發展注入新能量。

蔡英文指出，政府推動「新南向政策」，也需要「亞太商工總會」的協助。這2年多來，我們跟新南向夥伴國家，在經貿、產業、醫療、農業、教育及培育人才等領域，都發展了深刻的夥伴關係，也獲得各夥伴國的高度肯定。

最後，蔡英文表示，「亞太商工總會」對區域經濟合作有卓越貢獻，對台灣來說，也是非常重要的非政府組織夥伴。我們期盼繼續與「亞太商工總會」加強合作，促進亞太地區的繁榮發展。