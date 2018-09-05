有錢就是任性！ 印度癡情富二代立300看板向女友道歉

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）印度馬哈拉史特拉邦（Maharashtra）大城普內（Pune）一名25歲的富二代因前幾天與女友起口角，為求和好出奇招，8月17日在普內高級地段Pimple Saudagar豎了300塊廣告看板及標語祈求女友原諒。

根據《印度快報》報導。一位25歲名叫尼勒許（Nilesh Khedekar）的男子，本身是名富二代，家中經營房地產生意。前幾日尼勒許與女友發生口角，女友一怒之下轉頭回家。年輕的尼勒許為了道歉，找了好朋友一起連夜製作標語，並聯繫廠商印製廣告看板，製作了300張大小不一的道歉標語，上面清一色寫著「詩芙德，對不起」（Shivde, I am sorry），並張貼在女友居住的社區附近。

當地民眾一起床就發現社區的電線桿、大樓墻邊滿滿貼了「詩芙德，對不起」（Shivde, I am sorry）的看板及標語，不禁啼笑皆非，許多民眾覺得有趣，拍照上傳至社群媒體如推特及臉書，照片在網路上被瘋狂轉貼，此舉也引來警方關注。

然而，尼勒許此舉尚未讓女友回心轉意，就先引來警方關切，警方通知尼勒許家人，要求他立即撤下所有道歉看板，並將按照非法囤積和破壞公共財產的規定對他採取行動。而儘管道歉標語已經被撤下，但是這些照片仍然在推特及臉書上流傳，讓人感歎愛情真的會沖昏頭。