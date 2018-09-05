透過邊陲視角訴說生活新面貌   小民謠音樂節邀妳看見城市故事

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）流浪之歌音樂節（Migration Music Festival）是台灣少數聚焦民謠、世界草根音樂及當代議題的獨立音樂節，2001年創辦以來，帶領樂迷走出舒適圈跨越文化邊界。今年「2018 mmf mini 小流浪」以《誰在那邊唱民謠》為主題，邀請3組城市音樂人，包括印尼泗水、台北及台灣在地的唱作音樂家，以截然不同的創作風格，訴說世代遷徙、環境議題的反思及對自我的提問。

「流浪之歌音樂節」於2014年起，每2年推出特別企劃「小流浪mmf mini」，回歸單純的一日小型音樂故事聚會，邀請1至3組唱作音樂人分享歌謠及土地的故事。今年邀請到來自印尼泗水的宇宙歌者（Silampukao）、台灣客家歌手黃瑋傑及由「老外」組成，最終生根台北的泥灘地浪人（The Muddy Basins Ramblers）參與演出。

除了聽3組音樂人透過吟唱他們的城市歌謠，宇宙歌者（Silampukao）將與聽眾分享如何把在咖啡廳裡聽到的故事編寫出詩意的歌詞，唱出泗水不為人知的日常生活。

泥灘地浪人（The Muddy Basins Ramblers）團中的靈魂人物David Chen，化身說書人的角色，藉由自身雙重文化背景，檢視時空背景下的故事，以自身流離性格貫穿創作，並將其編寫在復古的聲響美學中。

9月15日（六）起，4場「說」民謠講座，2場「唱」民謠音樂現場，邀請民眾一起來聽見城市、聽見土地、聽見你我身邊的故事。更多詳情請上小流浪mmf mini網站