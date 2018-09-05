高市體感科技新南向　前往泰國促經貿合作　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高市府攜手專業體感科技業者於「2018泰國台灣形象展」展示作品，配合政府新南向政策，運用科技技術前往泰國交流，促進雙方經濟貿易合作交流。

「2018泰國台灣形象展」由經濟部攜手外貿協會，聯合泰國台灣商會聯合總會於泰國曼谷國際貿易展覽中心（Bangkok International Trade & Exhibition Center）展出，透過科技、經濟及農業新南向彼此交流，7大展題分別為「文創觀光」、「智慧城市」、「綠色科技」、「農產食品」、「金融投資」、「人才教育」、「健康樂活」，另外設有泰國台商區域。

為協助體感科技新南向，在多元的展區中，高雄市政府率領業者規劃設置「體感科技館」，外貿協會董事長黃志芳於近日邀請泰國投資促進委員會秘書長Ms.Duangjai Asawachintachit、泰國台商聯合總會會長劉樹添等人參觀，藉由科技裝置更深刻體驗娛樂、醫療等領域帶來的不同感受，體驗者對於先進的技術與刺激的聲光效果讚嘆不已。

此次參展廠商皆為高雄在地企業，由智眸科技展示《魔幻飛行傘》、《海盜復仇者》帶玩家上山下海體驗刺激連連的旅程；擁有濃濃東方味的《殭屍山莊》由愛吠的狗ar/vr娛樂工作室呈現，享受被怪物追逐的驚悚感；由盈予公司帶來的《數位醫療解剖桌》，藉由科技呈現人體骨骼與器官的3D影像，現場也有喬裝成醫師與護士的解說員；另外，館內亦準備了高雄AR風景明信片及農特產品。

經發局局長李怡德表示，AR與VR產業的發展正朝虛實整合方向邁進，這次以高雄數位內容與體感設備業者共同開發的互動科技為主題參展，現場已有多組泰國企業在實地體驗後表達濃厚興趣，智眸公司現場展示的《魔幻飛行傘》更是被直接下單買走，接下來市府將持續協助業者走出國門，擴展海外市場通路與貿易商機。