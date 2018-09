2018倫敦設計雙年展　外媒推台灣館兇案創作

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合外電報導)2018倫敦雙年展(London Design Biennale)已於倫敦知名展演空間薩默塞特府(Somerset House)展開,主題「情緒狀態」共邀請近40國的藝術家參展,其中,台灣館以「隱形的吶喊」為題呼應,藉由藝術創作表達對亞洲當代社會政治及經濟變革的不滿,展覽自即日起至23日止。



薩默塞特府(Somerset House)(照片來源:London Design Biennale臉書)

今年,倫敦設計雙年展以「情緒狀態」(Emotional States)為主題探討人類心理狀態,來自全球近40國的藝術家,將以各自獨特風格及文化背景詮釋,以當代藝術設計呼應「永續發展」、「人口遷移」、「環境污染」、「能源」、「城市」等社會議題,許多發人省思的裝置作品更邀請觀眾互動深思。



「情緒狀態」(Emotional States)(照片來源:London Design Biennale臉書)

目前展出的國家包含阿根廷、澳洲、巴西、埃及、德國、希臘、匈牙利、香港、台灣、索馬利亞等橫跨六大洲,其中美國展館由庫珀·休伊特國立設計博物館(Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum)代表參加,其參展作品「Face Values」透過參與者的臉部表情及肢體語言,控制藝術裝置呈現的聲光效果。

另外,英國館由歷史悠久的V&A (維多利亞與艾伯特博物館)攜手跨領域團隊Forensic Architecture策劃,團員為建築師、電影工作者、軟體開發師、律師等不同專業人士,使用數位科技帶給大家耳目一新的英國館Maps of Definance,檢視設計思維如何直接形成新觀點並影響調查方法,並探討數位文化在現今扮演的角色為何。



美國館 《Face Values》(照片來源:2018倫敦設計雙年展)



英國館《Maps of Definance》 (照片來源:2018倫敦設計雙年展)

展覽聚集各大城市優秀作品,當然也是少不了台灣!今年首次以「台灣館」形式進駐,策展人蘇承璞以「隱形的吶喊」為主題,策劃兩大展覽方向「空間返權/無聲佔領」(The Right to Silent Occupation)及「敘事返權/對抗文本」(The Right to Narration/Text Opposition),展出視覺藝術家吳政璋創作《台灣『美景』之噪音計畫》,以及多媒體藝術家許哲瑜《穿顱透寫》。

值得一提的是,台灣館受到外國知名媒體Dezeen報導,並精選為此次倫敦雙年展必看的10大展館之一,其他展品包含拉脫維亞的“Matter to Matter”、荷蘭“Power Plant”、澳洲“Full Spectrum”等精彩裝置藝術。

根據設計建築類雜誌Dezeen報導,台灣館呈現兩位與眾不同的新媒材藝術家作品,吳政璋帶來作品由三個螢幕播放,另外,大家也不要錯過被灰幕遮住的小房間,裡面播放許哲瑜電影。

其中,Dezeen特別提到許哲瑜創作「穿顱透寫」,使用動畫的方式,透過哥哥的視角描述兩件社會事件,分別為青少年被謀殺,以及一具無頭女屍兇殺案,媒體分別製作漫畫示意圖報導,而藝術家本人也拜訪製作女人頭像的警員,以及製作新聞動畫的分鏡師,嘗試蒐集眾人的繪圖,並重現在個人創作中,進一步構築哥哥的記憶。

此次參展藝術家吳政璋曾任商業周刊、台灣日報、兄弟職棒雜誌攝影記者及台塑企業專職攝影師。創作曾獲李仲生基金會視覺藝術創作獎、美國紐約 The Power of Self 藝術獎評審大獎及台北美術獎優選等。

另外,藝術家許哲瑜曾舉辦過個展以及數次聯展的,並曾獲《台新藝術獎》年度大獎、《高雄獎》、《全國美術展》新媒體類金牌獎、《桃源創作獎》等。



許哲瑜《穿顱透寫》(照片來源:許哲瑜)



許哲瑜《麥克風試音:致信黃國峻》(照片來源:許哲瑜)



吳政璋作品(照片來源:London Design Biennale)