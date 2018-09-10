2018倫敦設計雙年展　外媒推台灣館兇案創作

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合外電報導）2018倫敦雙年展（London Design Biennale）已於倫敦知名展演空間薩默塞特府（Somerset House）展開，主題「情緒狀態」共邀請近40國的藝術家參展，其中，台灣館以「隱形的吶喊」為題呼應，藉由藝術創作表達對亞洲當代社會政治及經濟變革的不滿，展覽自即日起至23日止。



薩默塞特府（Somerset House）（照片來源：London Design Biennale臉書）

今年，倫敦設計雙年展以「情緒狀態」（Emotional States）為主題探討人類心理狀態，來自全球近40國的藝術家，將以各自獨特風格及文化背景詮釋，以當代藝術設計呼應「永續發展」、「人口遷移」、「環境污染」、「能源」、「城市」等社會議題，許多發人省思的裝置作品更邀請觀眾互動深思。



「情緒狀態」（Emotional States）（照片來源：London Design Biennale臉書）

目前展出的國家包含阿根廷、澳洲、巴西、埃及、德國、希臘、匈牙利、香港、台灣、索馬利亞等橫跨六大洲，其中美國展館由庫珀·休伊特國立設計博物館（Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum）代表參加，其參展作品「Face Values」透過參與者的臉部表情及肢體語言，控制藝術裝置呈現的聲光效果。

另外，英國館由歷史悠久的V&A （維多利亞與艾伯特博物館）攜手跨領域團隊Forensic Architecture策劃，團員為建築師、電影工作者、軟體開發師、律師等不同專業人士，使用數位科技帶給大家耳目一新的英國館Maps of Definance，檢視設計思維如何直接形成新觀點並影響調查方法，並探討數位文化在現今扮演的角色為何。



美國館 《Face Values》（照片來源：2018倫敦設計雙年展）



英國館《Maps of Definance》 （照片來源：2018倫敦設計雙年展）

展覽聚集各大城市優秀作品，當然也是少不了台灣！今年首次以「台灣館」形式進駐，策展人蘇承璞以「隱形的吶喊」為主題，策劃兩大展覽方向「空間返權／無聲佔領」（The Right to Silent Occupation）及「敘事返權／對抗文本」（The Right to Narration/Text Opposition），展出視覺藝術家吳政璋創作《台灣『美景』之噪音計畫》，以及多媒體藝術家許哲瑜《穿顱透寫》。

值得一提的是，台灣館受到外國知名媒體Dezeen報導，並精選為此次倫敦雙年展必看的10大展館之一，其他展品包含拉脫維亞的“Matter to Matter”、荷蘭“Power Plant”、澳洲“Full Spectrum”等精彩裝置藝術。

根據設計建築類雜誌Dezeen報導，台灣館呈現兩位與眾不同的新媒材藝術家作品，吳政璋帶來作品由三個螢幕播放，另外，大家也不要錯過被灰幕遮住的小房間，裡面播放許哲瑜電影。

其中，Dezeen特別提到許哲瑜創作「穿顱透寫」，使用動畫的方式，透過哥哥的視角描述兩件社會事件，分別為青少年被謀殺，以及一具無頭女屍兇殺案，媒體分別製作漫畫示意圖報導，而藝術家本人也拜訪製作女人頭像的警員，以及製作新聞動畫的分鏡師，嘗試蒐集眾人的繪圖，並重現在個人創作中，進一步構築哥哥的記憶。

此次參展藝術家吳政璋曾任商業周刊、台灣日報、兄弟職棒雜誌攝影記者及台塑企業專職攝影師。創作曾獲李仲生基金會視覺藝術創作獎、美國紐約 The Power of Self 藝術獎評審大獎及台北美術獎優選等。

另外，藝術家許哲瑜曾舉辦過個展以及數次聯展的，並曾獲《台新藝術獎》年度大獎、《高雄獎》、《全國美術展》新媒體類金牌獎、《桃源創作獎》等。



許哲瑜《穿顱透寫》（照片來源：許哲瑜）



許哲瑜《麥克風試音：致信黃國峻》（照片來源：許哲瑜）



吳政璋作品（照片來源：London Design Biennale）