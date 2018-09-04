燕子颱風襲日6死、3千人困機場　四航空公司宣布台灣大阪5日停飛

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）25年來最強的颱風「燕子」(Jebi)侵襲日本，根據美聯社報導，日本大阪受創嚴重，至少已有2人死亡126人輕重傷。中央社報導稱已有6人死亡。

​海陸交通也因颱風大亂。大阪關西機場受颱風及海水倒灌影響而關閉，機場內多處設施，包括兩個跑道和儲藏貨物的倉庫等也都淹水。

中央社報導，由於機場關閉，估計有3000人受困關西機場動彈不得，造成航廈內便利商店人滿為患，店外大排長龍。

日本大阪關西機場航班最新動態請參見官網

桃園機場航班資訊請點此官網

另外據《聯合》報導，包括長榮、華航、虎航、國泰都宣布飛大阪航班全數取消。

國泰稍早宣布，今（4）日台北-大阪 CX564、大阪-台北 CX565，明(5)日台北-大阪 CX564、大阪-台北 CX565，全部取消。

中華航空表示，5日所有往返關西機場航班皆取消；華航提醒旅客，相關航班資訊皆可於華航官網、華航APP查詢，或登錄行動簡訊通知，掌握最新航班動態。

長榮航空5日台北－大阪、往返高雄－大阪航班也全數取消。長榮航空表示，最新航班異動訊息，旅客都可至長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。

台灣虎航宣布，5日取消IT210、IT211、IT212、IT213等台北－大阪關西來回航班，表定9月5日上午5點從東京羽田飛往台北的IT217航班，將延後至9月6日凌晨3點起飛，航班編號改為IT9217。

另外，台灣虎航今(4)日IT216台北－東京羽田航班，原定晚間11點45分起飛，將延後至5日晚間9點55分起飛，航班編號改為IT9216。