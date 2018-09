〈時評〉假新聞就是劣幣驅逐良幣

我們一定都聽過「劣幣驅逐良幣(Bad money drives out good)」這句話,但意思及由來可能不清楚。本文將介紹劣幣驅逐良幣的意義、典故、目前最應該注意的案例,也就是濫用統計與假新聞。

【意義】

原意是市面上流通的貨幣大多是品質比較差的貨幣,而民眾將品質比較好的貨幣儲存,引申為該領域劣質品取代優質品。

【歷史演變】

貴金屬貨幣1

古羅馬時期,部分人會從金銀貨幣上削下一小角,再用此貨幣作為交易。而貨幣本身的貴金屬含量減少,貨幣的價值也縮小,最後流通的貴金屬貨幣會越來越輕,一般人就會把未毀損的金銀貨幣儲存,只用受損的貨幣。為管理這樣的亂象,政府將貨幣邊緣製作鋸齒刻紋,如果貨幣邊緣的刻紋被挫平,就意味著這枚印幣被動過手腳。

貴金屬貨幣2

劣幣驅逐良幣(Bad money drives out good),也稱作格雷欣法則(Gresham's Law),是一個經濟學定律。托馬斯·格雷欣是16世紀的英國鑄幣局長,他發現消費者會留下貴金屬含量高的貨幣(undebased money),而只讓貴金屬含量低的貨幣(debased money)在市場上流通,使得劣幣流通量大過良幣,導致良幣少在市場上出現。久而久之市場上流通的大多為劣幣,良幣則較少見於世。

貴金屬貨幣3

18世紀至19世紀的英國、美國及法國長期採用金銀「複本位制度」,即貨幣可以是金或銀,並由政府經由法律制定金幣和銀幣的兌換比率。

市場金銀價格卻會因為供需法則而波動,在市場供需的情況下,有時「金幣熔為金塊再換銀幣」比「金幣換銀幣」得到更多的銀幣,或是有時「銀幣熔為銀塊再換金幣」比「銀幣換金幣」得到更多的金幣。有心人士將利用此規則使私人財產增加,故市面上的良幣就日益被熔化而減少,劣幣則會充斥市場。

紙鈔貨幣

一般來說法定貨幣(紙鈔)比起以物易物是一個更好得貨幣(良幣),但若因為通膨導致紙鈔價值快速下跌,社會有可能退化到了以物易物的時代,而這就是劣幣驅逐良幣。

其他領域的拓展

劣幣驅逐良幣的意義,被廣泛應用於非經濟層面。人們用這一法則來泛指價值不高的東西會把價值較高的東西擠出該領域,如:盜版影響正版;工作上做表面功夫會討好上層的人比起認真做事的人容易留在公司。

【劣幣驅逐良幣案例1-濫用統計】

台灣的社會,統計總是被濫用、亂用,如:討論所得濫用平均不用中位數,見連結「不要再看平均所得、要看中位數所得」,濫用統計:台灣85%的人有屋,見連結「怎麼算出來的? 馬總統:85%的台灣人都有房」。當亂七八招的統計充斥在社會上時,將導致正確無誤的統計,混雜在一群錯誤統計之中,使人難以辨別真偽,就乾脆不再相信統計,或是一起亂用統計,如同劣幣驅逐良幣。

英國前首相班傑明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)曾提過:「世界上有三種謊言:謊言,該死的謊言,統計數字。」(There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics)。但我們要知道統計是個工具,不會騙人。會騙人的只有人,是人利用統計去騙人。

建議每個人都應該具備基礎統計能力,了解統計才不會被人蒙蔽事實,同時才能讓台灣的社會面臨的「劣幣驅逐良幣」問題逐漸改善。

【劣幣驅逐良幣案例2-假新聞】

假新聞(Fake news)是某些人故意以新聞媒體、或是社群媒體的形式來傳播的錯誤資訊,目的是為了誤導大眾,帶來政治及經濟的利益,或是唯恐天下不亂來破壞社會秩序。

更可怕的是,假新聞會被一般不明就裡的民眾繼續宣傳,導致錯誤的資訊如滾雪球般越滾越大,而之後想要撥亂反正的人,卻反而被視為該內容才是錯誤的,這就是新聞中的「劣幣驅逐良幣」,而且此劣幣的影響及其惡劣,政府應該嚴懲假新聞的散播者。

台灣假新聞案例

1. 選舉使用錯誤的民調就是一種假新聞,濫用統計都屬於假新聞的一種。

2. 食安的以訛傳訛,如:吃金針菇,可以殺死癌細胞。

3. 瘦身的假新聞,如標榜不實功效。

4. 錯誤的統計人數,台北常有抗議遊行活動,而新聞常報出一個與實際差距甚遠的人數。

5. 拿舊聞照片攻擊當今時事,如:拿舊照指農民「丟香蕉」 農委會大動作闢謠。

6. 物資的波動,如:2018年3月的衛生紙之亂。

7. 標題殺人的新聞。如:「柯P脫口而出:貪婪老人」。

8. 為了抹黑某人,不問前因後果任意剪接圖文。見圖1。

圖1

而原影片根本不是這個意思,請見影片的1:20秒開始​

▲影片「領敬老金貪婪老人?柯P:請大家看完全文」轉載自台視新聞TTV NEWS Youtube

該如何分辨假新聞

圖片或文章或影片或聲音檔,注意是否有無移花接木、任意剪接、修圖,不要斷章取義。 注意資料來源的可信度、時間點。 是否文不對題。 參考留言是否有人指錯。 統計是否誤用、濫用。 標題是否過於聳動、錯誤,是否有標題殺人之嫌

如何防範假新聞

台灣需要抓假新聞的機構,以及建立相關罰責,以免假新聞歪風越演越烈。

1. 台灣已有「台灣事實查核中心Taiwan FactCheck Center」,優質新聞協會理事長胡元輝及相關人士設立台灣第一個事實查核中心,民間非官方。中心由台灣媒體觀察教育基金會與優質發展協會共同支持成立。台灣事實查核中心希望藉由專業且嚴謹的團隊來查核不實資訊,重建大眾對於新聞品質的信任。

2. 台灣已有民進黨立委邱志偉等十餘人提案修法,擬在《社會秩序維護法》中增訂「散播假新聞」罪,違者可處三日以下拘留或三萬以下罰鍰。見下方「媒觀」影片:

而法國在2018年1月就已經在進行打擊假新聞保護民主的立法,見連結Macron’s fake news law will protect democracy。所以國外已經先知先覺,台灣應該跟上腳步以免過多假新聞充斥於社會。

3.國際圖書館協會聯合會(International Federation of Library Associations and Institutions)提出如何識別假新聞的資訊圖表,見圖2

圖2 來源WIKI CC4.0

打擊假新聞是否妨礙言論自由、新聞自由

台灣剛開始對假新聞有所行為,然而卻面臨部分人士以「打擊假新聞是妨礙言論自由、新聞自由」來反對,見連結「立委修法打假新聞 檢:不能把全民當嫌疑犯」。我們要先了解到言論自由的意義。

《世界人權宣言》第十九條

「人人有主張及發表自由之權;此項權利包括保持主張而不受干涉之自由,及經由任何方法不分國界以尋求、接收並傳播消息意見之自由。 」

《公民權利和政治權利國際公約》第十九條

「一、人人有保持意見不受干預之權利。

二、人人有發表自由之權利;此種權利包括以語言、文字或出版物、藝術或自己選擇之其他方式,不分國界,尋求、接受及傳播各種消息及思想之自由。

三、本條第二項所載權利之行使,附有特別責任及義務,故得予以某種限制,但此種限制以經法律規定,且為下列各項所必要者為限:

(一)尊重他人權利或名譽;(二)保障國家安全或公共秩序,或公共衛生或風化。 」

由此可以看到言論自由、新聞自由要建立在《公民權利和政治權利國際公約》第十九條的第三點上,而假新聞本身就違反(一)尊重他人權利或名譽;(二)保障國家安全或公共秩序。故新聞應該建立在正確、客觀、完整的事實上,才能擁有言論自由及新聞自由,而假新聞本身是被刻意惡意操作,不應擁有言論自由及新聞自由。

同時在台灣散佈假新聞被抓到也是要進行道歉及相關賠償。假新聞若具有言論自由的話,理應不用賠償,既然需要賠償,也就證明散佈假新聞有罪。

新聞具有監督的功能,但需要建立在「客觀、正確、完整」的事實上。如果是加入立場的討論與假設,也應該點明告知民眾,而不該將自己的看法包裝成事實來誤導民眾,更甚至是用扭曲及錯誤的事實來誤導民眾。

【結論】

本篇介紹劣幣驅逐良幣的典故及其案例。然而隨著網路時代的來臨,及3C的更加普及,以及網路的無國界讓全球各地的人們可以透過滑鼠輕鬆獲得許多資訊,但有用、沒用、甚至是錯誤的資訊卻都在網路流傳,更糟的是錯誤的資訊量遠大於正確的資訊量,我們應該學會分辨哪些媒體資訊是正確的,哪些該忽視的,以免被不實資訊所蒙蔽。

法國一直是民主國家的先驅,在多年以前就已經察覺到假新聞的危害,並著手進行處理,所以2018年立法來打擊假新聞以保護自由民主。故假新聞的確會嚴重妨礙民主、擾亂社會秩序,所以台灣應該重視假新聞的問題,不該受反對打擊假新聞者的謬論的影響,而停下打擊的腳步。政府應該建立一套有效的機構與制度,才能防止社會出現太多的劣幣驅逐良幣的事件發生。