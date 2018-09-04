證交所自9月10日起辦理三場上市公司「投資人關係座談會」

臺灣證券交易所表示，統計至2017年底，外資機構投資人持有上市公司市值、國內外法人在我國集中市場交易金額占比均達4成，顯見機構投資人對我國資本市場之重大影響力。為協助上市公司提升與投資人對話品質，有效建立與投資人間之溝通橋樑，證交所訂於9月10日、10月4日及5日分別於台北、台中及高雄舉辦三場次「投資人關係座談會」。



受到責任投資相關倡議的激勵，機構投資人對於投資標的的選擇，以及持續關注被投資公司在ESG（環境、社會與治理）的績效表現，都採取較以往更嚴格的標準。加以近年來國際幾起大型企業發生重大弊案或醜聞，對投資人權益造成深刻衝擊，也使得股東行動主義更受重視，各國政府也積極強化保護股東權益的相關規範或要求機構投資人履行盡職治理義務。我國自2016年發布「機構投資人盡職治理守則」，迄今已逾90家專業機構投資人簽署，在機構投資人持續且加深實行盡職治理活動的趨勢下，我國資本市場必將出現更多機構投資人與上市公司對話與互動的盛況。金管會於今年4月發布的「新版公司治理藍圖(2018~2020)」，亦再次將促進股東行動主義列為五大計畫項目之一，期望透過機構投資人等外部股東之監督力量，促使上市櫃公司重視公司治理，以提升整體資本市場品質。



本次舉辦的三場座談會邀請到專業機構投資人國泰人壽、投資人關係顧問機構寬量國際及Ipreo by IHS Markit，以及上市公司中租控股、喬山科技及台虹科技投資人關係等專家代表，分別以不同角度就「機構投資人盡職治理活動實務分享」、「如何與機構投資人溝通」及「IR如何提升股權投資的最大價值」等主題進行專題演講；此外，亦邀請到政府基金代表-勞動部勞動基金運用局與專題演講的講者們進行一場專題對談，與談人將以「盡職治理中的雙向溝通」為主軸，交換多元觀點與思維，使與會者更全面性的瞭解投資人關係的實務運作，及未來面對機構投資人實行盡職治理活動時，如何與投資人有良好對話與互動。



臺灣證券交易所期藉由本次座談會協助上市公司提升與投資人對話之品質，瞭解投資人的需求，與之建立良好的溝通管道，並有效強化公司治理及資訊透明度，以創造企業長期價值，達成永續經營之目標。

