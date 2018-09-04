富邦臺灣中小ETF 掌握台股A級動能

7月以來，外資對台股已由賣轉買，資金流出的不穩定因素逐漸消退，不過中美貿易摩擦後續發展，恐加劇金融市場波動，加上近期大盤指數在11,000點附近震盪，接近前波高點，仍需小心高檔獲利賣壓。富邦投信量化及指數投資部協理粘瑞益表示，掌握台灣經濟溫和擴張、外資增加中小持股配置、Smart Beta投資策略等三大關鍵下，在大盤相對動盪、選股難度大增之際，不妨善用中小型台股ETF瞄準優質中小型股，投資更簡單。
以臺灣指數公司中小型A級動能50指數來說，今年以來截至8月底，漲幅達8.21%，表現遠優於臺灣加權指數3.96%、台灣50指數5.89%及台灣中型100指數4.63%等，顯示儘管波動度較大，由於動能較佳，於多頭趨勢上更容易有更好的績效表現。由於該指數主要利用智能投資(Smart Beta)策略，透過規模與動能因子選股，篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票，除了選擇市值前50大以外、與大盤連動度高、且動能較佳等條件之外，成分股同時也必須滿足上市滿一年、最近一期季報無虧損、且有一定成交量及成交金額等篩選要件，因此不僅有機會擁有較佳的成長動能，也可替除流動性不佳、或基本面有疑慮之個股。
粘瑞益指出，富邦投信所發行之「富邦臺灣中小A級動能50 ETF」（股票簡稱：富邦臺灣中小、股票代號：00733）即是追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，建議投資人在大盤相對動盪、選股難度大增之際可善加運用。該指數掌握以下三大關鍵：第一，台灣出口佔GDP比重逾6成，受全球景氣波動影響大，依據IMF預估，台灣GDP成長率至2020年將維持溫和擴張趨勢，經濟成長動能無虞；第二，台灣仍以中小企業佔多數，其中包含許多具備成長潛力或績效優異的企業，外資近年在中小型股的持股比例逐漸增加；第三，該指數採用Smart Beta投資策略，透過分析股票所具有的不同因子，將具備特定性質的投資標的有系統性的篩選出來，依此編纂成新的指數，目標是希望能夠提供傳統指數投資以外的超額報酬，或是在特定評比上有更佳的表現。
就未來台股盤勢來看，粘瑞益分析，台股大盤隨美股續揚，8月16日自年線附近反彈走升，由於外資買盤逐漸回補，截至8月29日止，近10個交易日中有7天呈現買超，目前在11,000點附近整理，月、季、半年均線呈現糾結，日RSI等技術面指標走高。雖近幾個月加權指數大致於年線至11000點關卡間上下波動，但多頭格局並未破壞，配合外銷及景氣燈號等基本面因素利多下，對台股下檔仍有支撐，雖國際貿易情勢仍有不確定性，近期台股不排除有延續高檔震盪機會，整體看法仍偏正面，惟在策略上選股優於選市，除了具指標性的大型或龍頭股之外，具有產業題材或營運利基中小型類股，應仍有表現空間，具備較佳的上漲動能。
綜上所述，粘瑞益強調，由於近2周外資回補明顯，有利於台股上漲動能，雖中小型類股於上漲趨勢時具備較佳的動能，但由於波動度較大的特性，以及個股體質與股性的差異，中小型股績效表現好壞差距甚大，令投資人選擇難度增加。基於上述原因，若再加上交易的便利性、及投資組合的透明度等考量，建議不妨透過台股相關ETF擇優布局，較容易掌握到趨勢行情。