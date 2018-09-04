富邦臺灣中小ETF 掌握台股A級動能

7月以來，外資對台股已由賣轉買， 資金流出的不穩定因素逐漸消退，不過中美貿易摩擦後續發展， 恐加劇金融市場波動，加上近期大盤指數在11,000點附近震盪 ，接近前波高點，仍需小心高檔獲利賣壓。 富邦投信量化及指數投資部協理粘瑞益表示， 掌握台灣經濟溫和擴張、外資增加中小持股配置、Smart Beta投資策略等三大關鍵下，在大盤相對動盪、 選股難度大增之際，不妨善用中小型台股ETF瞄準優質中小型股， 投資更簡單。

以臺灣指數公司中小型A級動能50指數來說，今年以來截至8月底 ，漲幅達8.21%，表現遠優於臺灣加權指數3.96%、台灣5 0指數5.89%及台灣中型100指數4.63%等， 顯示儘管波動度較大，由於動能較佳， 於多頭趨勢上更容易有更好的績效表現。 由於該指數主要利用智能投資(Smart Beta)策略，透過規模與動能因子選股，篩選出流動性佳、 成長動能具延續性的中小型股票，除了選擇市值前50大以外、 與大盤連動度高、且動能較佳等條件之外， 成分股同時也必須滿足上市滿一年、最近一期季報無虧損、 且有一定成交量及成交金額等篩選要件， 因此不僅有機會擁有較佳的成長動能，也可替除流動性不佳、 或基本面有疑慮之個股。

粘瑞益指出，富邦投信所發行之「富邦臺灣中小A級動能50 ETF」（股票簡稱：富邦臺灣中小、股票代號：00733） 即是追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數， 建議投資人在大盤相對動盪、選股難度大增之際可善加運用。 該指數掌握以下三大關鍵：第一，台灣出口佔GDP比重逾6成， 受全球景氣波動影響大，依據IMF預估，台灣GDP成長率至20 20年將維持溫和擴張趨勢，經濟成長動能無虞；第二， 台灣仍以中小企業佔多數， 其中包含許多具備成長潛力或績效優異的企業， 外資近年在中小型股的持股比例逐漸增加；第三，該指數採用Sma rt Beta投資策略，透過分析股票所具有的不同因子， 將具備特定性質的投資標的有系統性的篩選出來， 依此編纂成新的指數， 目標是希望能夠提供傳統指數投資以外的超額報酬， 或是在特定評比上有更佳的表現。

就未來台股盤勢來看，粘瑞益分析，台股大盤隨美股續揚，8月16 日自年線附近反彈走升，由於外資買盤逐漸回補，截至8月29日止 ，近10個交易日中有7天呈現買超，目前在11,000點附近整 理，月、季、半年均線呈現糾結，日RSI等技術面指標走高。 雖近幾個月加權指數大致於年線至11000點關卡間上下波動， 但多頭格局並未破壞，配合外銷及景氣燈號等基本面因素利多下， 對台股下檔仍有支撐，雖國際貿易情勢仍有不確定性， 近期台股不排除有延續高檔震盪機會，整體看法仍偏正面， 惟在策略上選股優於選市，除了具指標性的大型或龍頭股之外， 具有產業題材或營運利基中小型類股，應仍有表現空間， 具備較佳的上漲動能。

綜上所述，粘瑞益強調，由於近2周外資回補明顯， 有利於台股上漲動能，雖中小型類股於上漲趨勢時具備較佳的動能， 但由於波動度較大的特性，以及個股體質與股性的差異， 中小型股績效表現好壞差距甚大，令投資人選擇難度增加。 基於上述原因，若再加上交易的便利性、 及投資組合的透明度等考量，建議不妨透過台股相關ETF擇優布局 ，較容易掌握到趨勢行情。