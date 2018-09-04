【亞運榮歸】總統府儀隊劍門迎選手　「台灣最速男」楊俊瀚超搶手

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）2018雅加達巨港亞運落幕，中華代表團拿下17金、19銀與31銅，是史上次佳成績。蔡總統今(4)日早在總統府內接見代表團選手，上百名選手進入總統府內，通過由三軍儀隊搭起、象徵榮耀的劍門。

總統蔡英文致詞時表示，儀隊出動代表總統府來了貴客、國家的貴賓，「今天你們就是國家的貴賓、總統府的貴客，今天你們是國家最重要的人。」

前中為亞運空手道金牌2連霸的文姿云。中央社

亞運代表團其他成員，陸續通過儀隊的劍門。中央社

選手跟蔡總統自拍。中央社

蔡總統在感謝選手前，先介紹了包括醫療團、營養師、廚師、物理治療師、防護員、團本部體育署、奧會、協會的後勤團隊。她指出，這次亞運政府投入更多資源，增加很多創新的作為。其中包括安排更多醫護團名額，帶著自己的廚師和營養師出國比賽，例如運動神醫林瀛洲、專業廚師吳信緯(如下圖)，就是亞運的秘密武器。

隊首穿白衣者，即中華亞運代表團隨行廚師吳信緯。中央社

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中華代表團許多難得到總統府的選手，紛紛在大禮堂等處拍照或自拍留念。而根據中央社報導，總統府員工也把握機會與亞運舉重金牌選手郭婞淳、男子200公尺銀牌得主「台灣最速男」楊俊瀚合影(上圖)，直呼楊俊瀚是小鮮肉。

選手紛紛在總統府大禮堂拍照留念。中央社