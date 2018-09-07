「一個人的價值高於全世界」 善牧30年送愛慶團圓

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）1987年來台學習中文的湯靜蓮修女，只因不忍雛妓受苦的善念，就此生根台灣，成立天主教善牧基金會30年來，解救並幫助許多台灣不幸少女，9月8日是善牧基金會30週年感恩慶活動，善牧將30年豐富的服務歷程、經驗，化為「善牧30角落活動」，化為「多元文化體驗」、「社工短講」、「暴力&和平裝置體驗」、「時光走廊」、「善牧培力攤位」與您分享，關懷社會的您一定不能錯過！

民國76年成立的天主教善牧基金會的服務據點遍佈全台，從救援乃至預防工作，由不幸少女的起點追朔至家暴婦女、高關懷少年、原住民、新移民、單親及收出養、人口販運，在台灣這塊土地上織就了一張充滿復原力的網。

本次「善牧時光走廊」將展出充滿歷史感的老照片與近年來的影片，交織出30年服務的點點滴滴。「社工服務短講」將有專業且充滿熱忱的社工們，分享幫助不幸少女的酸甜苦辣，過程心境。「多元文化體驗」將受到善牧長年服務原住民及新住民，帶來原住民的傳統服裝、新住民的家鄉童玩，讓民眾度過一個難忘的假日時光。

善牧修女會會祖聖于法西亞修女曾說：「一個人的價值高於全世界」，活動將於9月8日下午2點至5點於台北市中正區的耕莘文教院舉辦，善牧基金會誠摯邀請民眾同慶這個感恩的時刻。