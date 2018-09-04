蔡英文：日本是台灣的忠實夥伴　期望共同拓展在第三國的合作

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）根據《自由時報》報導，總統蔡英文今（4）日，接見日本東京大學「兩岸關係研究小組」松田康博教授等學者，並向他們表示，台灣會持續與日本合作，共同拓展在第三國的合作和市場，彼此互利互惠。

蔡總統表示，她要向日本各界表達感謝，中國近日不斷打壓台灣國際地位，從逼迫國際航空公司將台灣更名、剝奪我國東亞青運主辦權，到薩爾瓦多與我國斷交等事件上，日本都是台灣最忠實的夥伴。

蔡總統指出，中國的軍機、軍艦繞行台灣，皆不會動搖我國參與國際組織的決心，反而能激發台灣人的愛國意志，維護兩岸和平不只是單方面的責任，得要彼此互信、互惠，才有可能維持和平。

另外，蔡總統也表示，台灣和日本向來都是民主自由國家，兩國人民對民主自由有一定的共同價值，值得互相交流，未來也期待政府之間有更多的交流往來，共同為區域經貿整合及安全保障上努力。

據報導，談及經貿交流方面，蔡英文表示，希望台灣和日本可以有更多面向的合作，台灣現在正積極加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）與推動新南向政策，日本可以成為台灣取經的對象。

據報導，日前「日華議員懇談會」發表決議文，希望能夠促成台日在第三國的合作，蔡總統高興的表示：「我們的想法，可說是不謀而合」。