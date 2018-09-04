宜蘭神秘海灘2天奪6命　明起封灘管制10天

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）宜蘭縣南澳「神秘海灘」及南方澳內埤海灘，2日及3日均發生遊客遭大浪捲走的意外，共奪走6條寶貴生命，還有1人失蹤，讓外界對宜蘭縣水域安全產生疑慮。

宜蘭縣代理縣長陳金德，今(4)日召開縣務會議。他責成副縣長，10天內研擬相關管制措施，南澳「神秘海灘」也將從明(5)日起封閉10天。

綜合自由與蘋果報導，南方澳內埤海灘、南澳「神秘海灘」近日紛傳溺水意外，2日「神秘海灘」短短2小時內就發生2起，共5人被浪捲走，4人遺體陸續尋獲，僅剩何姓教練待尋。

此外南方澳內埤海灘也有2起，32歲男子吳東樺下海搶救落海女童，卻不幸丟了性命。昨(3)日又有60歲婦人被浪捲走，送醫後宣告不治。

這兩天來的事故，是宜蘭歷年死傷最慘重的溺水意外。《蘋果》引述代理縣長陳金德於縣務會議說，將邀集相關單位研擬管制措施、管理辦法與救生設備設置，相關辦法10天內公告實施。

另外，針對死傷最慘重的南澳「神秘海灘」，陳金德說，在相關辦法尚未出爐前，為防杜危險，將依《行政執行法》對該海灘封灘，最快明(5)日起實施，為期10天。等相關管制辦法擬妥公告、救生設備設置完成，才會再行開放。

報導引述陳金德於縣務會議中說，從內埤往花蓮經東澳粉鳥林至南澳神秘海灘一帶，都是陡降型海岸，腹地小，充滿險境，當地潮汐力道強，每天都有2次漲退潮，是相當危險地點與時段。

未來將根據農民曆，公告海灘漲潮的管制時間，沙灘車也要研擬相關法規，予以管制，違法經營的業者更要加強取締。

此外三處海灘特性不同，內埤海灘部分無法管制，將由當地警義消配合海巡署人員，於氣候、海象不佳時，進行管制，並指示民政處與當地社區發展協會，組織志工防範。

至於南澳「神秘海灘」部分，漲潮時大浪都打到海岸，長度綿延8公里，只有一個出入口。大浪一來，撤離時都充滿危險。陳金德建議仿效澎湖奎壁山摩西分海，公告每天潮汐時間，讓遊客可以依循。



陳金德也呼籲，遊客在3個海域都要相當注意，避免因親水而溺水。他指出，「今天(4日)會把相關法令研擬出來，假如今天可以完成，明天(5日)就公告」，「原則上從明天開始就會進行管制10天」，今天也會有相關單位管制人員進出。